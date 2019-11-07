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SWIFT лимиты 2020

SWIFT лимиты 2020
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:17

SWIFT лимиты 2020

Подниму темку, пожалуй. На форуме все похожие датируются 15-м годом, да и тех мало.
Какие сейчас лимиты на Свифт исходящий? В старых темах проскакивала цифра 150 000 грн. но про получение из-за границы, а на отправку? Изменилось ли что-нибудь с тех пор?

Принимают ли в валюте или только в гривне?

Можно ли отправить больше лимита, допустим он будет 150т? Какие подтверждающие документы требуют?

Зависит ли лимит от банка или есть общее ограничение финмона?
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 00:53

до 150 желательно, большее должны проверить обязательно.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 11:03

Re: SWIFT лимиты 2020

Это прямо в банке запросят документы? А если это фоп-счет и видно что пришли по договору?
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:29

  Mavr написав:Это прямо в банке запросят документы? А если это фоп-счет и видно что пришли по договору?

не мучайтесь.
если вы хотите сделать swift в рамках е-лимита на 2020г., то почитайте базовые требования любого банка.
вот первый попавшийся:
https://crystalbank.com.ua/ua/privatnim ... -za-kordon

если после прочтения вопросы останутся, то пишите.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:59

Yuri_T

Спасибо, теперь прояснилось. E-лимит установлен Нацбанком и единый для всех банков, это ясно. А список подтверждаюших документов тоже единый у всех.

Если это доходы от ФОП-деятельности, то они подпадают под категорию:

довідки (відомості) відповідного державного органу України про суми виплачених
фізичній особі (заявнику) доходів та сплачених податків


То есть, достаточно показать им отчеты из налоговой об уплаченных налогах?
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:26

  Mavr написав:То есть, достаточно показать им отчеты из налоговой об уплаченных налогах?

точнее, ваши отчеты о доходах как ФОП за 3 последних года.
самое удобное - обратиться в тот же банк, где вы обслуживаетесь как ФОП.
если там не найдёте понимания, или тарифы за swift окажутся чрезмерными, можно обратиться к кому угодно.
подав, при этом, ваши декларации как ФОП для подтверждения источника доходов.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:32

Yuri_T ясно, из одного банка справочку перенести в другой. А если Свифт буду отправлять из того же банка, в котором ФОП, то по идее ничего и не должны потребовать. Спасибо за наводку.
Осталось разобраться откуда гнать SWIFT, не подскажете, есть темка где обсуждают тарифы на Свифт у разных банков? или может быть даже сводная таблица (too good to be true)
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:42

Mavr
да, была где-то удобная сравнительная табличка с тарифами банков на swift.
чуть позже найду и положу сюда.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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