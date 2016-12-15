RSS
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 84858687
Нед 01 бер, 2026 13:26

Re: Пенсії в Україні

Пройшла чергова індексація. Додам ложку дьогтю на прикладі моєї мами:
1. Для "молодих" пенсіонерів урізали % індексації нижче інфляції, зокрема мамі проіндексовали всього на 6.1%
2. Забрали 315 грн., які були результатами індексацій 2022-24 років.

Про реформи щось взагалі забули...
