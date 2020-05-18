Портал kosatka провів аналіз ціни на електричну енергію в деяких країнах ЄС і порівняв їх з цінами в Україні.
Дивися повний текст Як змінювалися ціни на електроенергію в Європі за останні 5 років (інфографіка).
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:13
Як змінювалися ціни на електроенергію в Європі за...
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Дивися повний текст Як змінювалися ціни на електроенергію в Європі за останні 5 років (інфографіка).
Додано: Суб 30 тра, 2020 21:13
Замовна стаття Ахметовим і Co. Хочете більше заробляти - пі*** в Нідерланди.
Додано: Суб 30 тра, 2020 22:32
Глупый, и некорректный с экономической точки зрения, обзор.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Суб 30 тра, 2020 22:41
Готують думку для підняття ціни на користь Ахметки. А х... не хочуть прив'язати ціну в пропорцію до зарплат.
Додано: Суб 30 тра, 2020 23:07
Что за бредовые цифры? Если 1,68 грн за киловатт*час разделить на курс 29, выходит около 0,06 евро в Украине!
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