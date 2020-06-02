Як інвестувати в іноземні компанії: процес, податки, термін

Чому купівля акцій іноземних компаній так і не стала популярним видом інвестицій в Україні?
Процес купівлі цінного паперу та які інституції задіяні при цьому
Які є альтернативні, більш ефективні шляхи інвестування в акції іноземних компаній?
Чи є сенс вкладатися в акції зараз, під час кризи? Чому?
На який термін має сенс інвестувати? Які витрати виникають у інвестора? Як оподатковується отриманий прибуток?
Наскільки цікаві фонди, які пропонують вкладення в китайські компанії?
Василь Матій (Фінансист, партнер iPlan.ua, співзасновник бізнес-спільноти BOARD та лектор KSE) дає відповіді
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