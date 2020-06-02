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Як інвестувати в іноземні
компанії: процес, податки, термін

Як інвестувати в іноземні компанії: процес, податки, термін
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:23

Як інвестувати в іноземні компанії: процес, податки, термін

Поговоримо про інвестиції в іноземні ринки:

Чому купівля акцій іноземних компаній так і не стала популярним видом інвестицій в Україні?

Процес купівлі цінного паперу та які інституції задіяні при цьому

Які є альтернативні, більш ефективні шляхи інвестування в акції іноземних компаній?

Чи є сенс вкладатися в акції зараз, під час кризи? Чому?

На який термін має сенс інвестувати? Які витрати виникають у інвестора? Як оподатковується отриманий прибуток?

Наскільки цікаві фонди, які пропонують вкладення в китайські компанії?

Василь Матій (Фінансист, партнер iPlan.ua, співзасновник бізнес-спільноти BOARD та лектор KSE) дає відповіді

Більше детально:

https://www.youtube.com/watch?v=zwY4nBG ... e=youtu.be
Ірина_
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