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Взлетят ли курс и
цены на бензин?

Взлетят ли курс и цены на бензин?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:18

Взлетят ли курс и цены на бензин?

В конце недели ожидаем виртуальный саммит ОПЕК+, где крупные производители будут договариваться о продлении беспрецедентного сокращения нефтедобычи.

Цена на нефть растет, ожидать ли повышение цен на бензин?

Более детально:

Выплывет ли Украина. Взлетят ли курс и цены на бензин

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Ірина_
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Куда им взлететь цены и так высокое!! А ни монопольный комитет слепой ..
diplomnet
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Курс наоборот упадет, потому что МВФ транш дает...
vicktornekrasof
 
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