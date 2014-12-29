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Інвестиції в ІТ
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:15

Інвестиції в ІТ

привіт, ми робимо ряд програмного забезпечення зараз (нового), яке може допомогти набагато дешевше почати власне брендоване онлайн-радіо, додаток для знайомств на ios/android (можна тематичні, унікальні), власний маркетплейс (по типу Prom), студію по розробці топових сайтів та інтернет-магазинів (аутсорсинг), службу доставки їжі, також app по типу uber, який можна використовувати для різних цілей. Крім того Якщо це цікаво вам, я шукаю партнерів, які би могли би зі мною це все продавати і презентувати. Задавайте питання. Також шукаємо інвесторів. Хочемо побудувати експортний маркет по типу Алібаба, додатки для знайомств, додаткові інвестиції потрібні, щоб також продавати ці послуги за кордон. Пишіть мені у телеграм або дзвоніть +380990610074, також приймаю листи на пошту rosgoup@gmail.com
rostykmv
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