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Банк с иностранным капиталом для валютного депозита
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:57
Добрый вечер. Ищу банк с иностранным капиталом для разрешение долларового депозита под любой процент с возможностью в любой момент забрать средства.
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konark666
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