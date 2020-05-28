Мер стверджує, що протестувальники нехтують інтересами інших киян.
Дивися повний текст Протести на Русанівських садах: Кличко звинувачує місцевих жителів.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 19:43
Протести на Русанівських садах: Кличко звинувачує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Протести на Русанівських садах: Кличко звинувачує місцевих жителів.
Додано: Сер 17 чер, 2020 19:43
5 лет было на решение этого вопроса. Петляли. А сейчас нужно показать хоть какой-то минимальный заезд с Левого берега перед выборами.
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