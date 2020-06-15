У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб розповіли з якими кредиторами банки розраховуються позачергово.
Дивися повний текст У Фонді гарантування вкладів розповіли, з ким банки розраховуються позачергово.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 15:28
У Фонді гарантування вкладів розповіли, з ким банки...
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Дивися повний текст У Фонді гарантування вкладів розповіли, з ким банки розраховуються позачергово.
Додано: Нед 21 чер, 2020 15:29
уже год не могу лозвониться в Михайловский чтобы погасить зажолженность. Фонду глубоко все равно на ззаемщиков. непонятно чем занимаются, если человек хочет вернуьь деньги а временный управляющий не может даже наладитб связь с добросовестными заемщиками.
только полный ландух понесет депозит в нашей стране в банк.
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