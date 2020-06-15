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У Фонді гарантування вкладів
розповіли, з ким банки...

У Фонді гарантування вкладів розповіли, з ким банки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:28

У Фонді гарантування вкладів розповіли, з ким банки...

Пропонуємо до обговорення:
У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб розповіли з якими кредиторами банки розраховуються позачергово.

Дивися повний текст У Фонді гарантування вкладів розповіли, з ким банки розраховуються позачергово.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:29

уже год не могу лозвониться в Михайловский чтобы погасить зажолженность. Фонду глубоко все равно на ззаемщиков. непонятно чем занимаются, если человек хочет вернуьь деньги а временный управляющий не может даже наладитб связь с добросовестными заемщиками.
только полный ландух понесет депозит в нашей стране в банк.
semen_khlybov
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