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"Робимо це настільки ефективно,
що люди цього не...

"Робимо це настільки ефективно, що люди цього не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:42

"Робимо це настільки ефективно, що люди цього не...

Пропонуємо до обговорення:
Україна вже 5 років живе в режимі плаваючого курсу.

Дивися повний текст \"Робимо це настільки ефективно, що люди цього не бачать\": Сологуб пояснив коливання курсу гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:42

Так эффективно работают, что доллар уже по 28
art1718398
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 08:24

Люди бачать 25, 23, 27, 28 за півроку, тому закономірно запитують, що ж робить НБУ?
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:34

Меня беспокоит бездумная девальвация гривны! Сейчас благодаря решению Зеленского, опустить гривну, к каждому из нас залезли в карман! Что бы вы поняли товар стоил 1000 грн. при курсе примерно 26 грн/дол., теперь же я вынужден его поднять под курс примерно 28 грн/дол. 1077 грн. + подтягивается зарплата на 9 грн., получаем 1086 грн. ПОЗДРАВЛЯЮ! Простой украинец на 1000 грн. переплатит 86 грн!!! Простыми словами благодаря Зеленскому, точнее его не профессиональных решений, на каждой 1000 грн., каждый из нас потеряет не меньше 86 грн. При средней зарплате 10 000 грн. каждый потеряет 860 грн. в месяц, а в год это обойдётся каждому в 10 320 грн.!!! ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Это целая месячная зарплата!!! "Спасибо" господин президент!!!
alex_wolf_1975
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