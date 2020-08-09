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Украина-США

Совместное предприятие Украина-США
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:40

Совместное предприятие Украина-США

Русскоязычный предприниматель, проживающий в Miami, USA ищет партнера/инвестора для создания совместного бизнеса, организующего индивидуальные туры для американцев и европейцев в Киев, Одессу, Ужгород. Абсолютно новый подход к организации данного проекта. Сейчас ведется активная подготовка к началу работы, займет около 2 месяцев.

Нужен партнер на территории Украины. Высокодоходный проект, детали по емайлу goingtokiev@gmail.com или добавляйтесь на Viber +380638156000. Пожалуйста, только серьезные контакты.
Mark73
 
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