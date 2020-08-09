Совместное предприятие Украина-США

Русскоязычный предприниматель, проживающий в Miami, USA ищет партнера/инвестора для создания совместного бизнеса, организующего индивидуальные туры для американцев и европейцев в Киев, Одессу, Ужгород. Абсолютно новый подход к организации данного проекта. Сейчас ведется активная подготовка к началу работы, займет около 2 месяцев.
Нужен партнер на территории Украины. Высокодоходный проект, детали по емайлу goingtokiev@gmail.com или добавляйтесь на Viber +380638156000. Пожалуйста, только серьезные контакты.