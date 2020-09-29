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Додано: Вів 29 вер, 2020 18:05
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 29 вер, 2020 23:35
ну если не литовская, то польская)
"дана наместнику над холопами речи посполитой..."
в их фантазиях, которым не суждено сбыться
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:46
Re: Політична ситуація в Білорусі
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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