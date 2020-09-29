RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 132133134135
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:05

  sal написав:«Сейчас белорусские коллеги вышли к нам с предложением рассмотреть производство тяжелых самосвалов «Белаз» в РФ», — сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на форуме регионов России и Белоруссии.

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5301
З нами з: 31.08.09
Подякував: 341 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:35

  19yuriy91 написав:
  freeze написав:
  19yuriy91 написав:ну а шо, хороший троллинг
лука проводит тайную инаугурацию, эта получает левое удостоверение


Не очень хорошо видно - а чья печать и подпись на документе ?

было б прикольно, если б самой госпожи новой президентши

ну если не литовская, то польская)
"дана наместнику над холопами речи посполитой..."
в их фантазиях, которым не суждено сбыться :lol:
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 405
    З нами з: 01.03.14
    Подякував: 65 раз.
    Подякували: 122 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:46

    Re: Політична ситуація в Білорусі

    как-то совсем нудно стало на повестке дня протеста.
    Зображення
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
      jj1981ua
      Аватар користувача
       
      Повідомлень: 405
      З нами з: 01.03.14
      Подякував: 65 раз.
      Подякували: 122 раз.
       
      Профіль
        #<1 ... 132133134135
      Форум:
      + Додати
          тему
      Відповісти
      на тему
      Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 0 гостей
      Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

      Видалити встановлені форумом файли cookie
      Зараз обговорюється
      А-Банк (17186)
      30.09.2020 19:29
      Все материалы
      Топ
      відповідей
      Топ
      користувачів
      В контексті FINANCE.UA
      Топ новини
      Реклама

      Форуми Finance.ua


      Finance.ua


      При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
      для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
      Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
      Powered by phpBB.