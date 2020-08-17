В Триолане ещё есть. Хотя это совсем не означает что цена "провода" не учтена в тарифе так чтобы покрывать расходы.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 10:02
Re: Якщо нема інтернету, а плату нараховують: українцям дали
В Триолане ещё есть. Хотя это совсем не означает что цена "провода" не учтена в тарифе так чтобы покрывать расходы.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 26 сер, 2020 15:22
не знаю, у меня нет никакой абонки (есть деньги на счету - есть интернет, ежедневно в полночь снимают пару рублей пока не обнулится, пополнился даже на 10+- грн - вот тебе интернет на 2 дня; можешь вообще не пользоваться 2 года ). Поэтому для меня удивительно сейчас слышать что где-то на стационарный интернет берут абонку хх грн в месяц. Видимо недолго у меня так еще будет.
С другой стороны у меня в доме наверное 5 разных провайдеров может даже и больше, выбирай любой на вкус, так что как бы конкуренция и им не сильно выгодно быковать (твой провод от маршрутизатора до квартиры нафиг никому не нужен, а "магистральные" провода, их обслуживание и так включены в тариф) , а то клиент уйдет к конкуренту.
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:22
Про Триолан выше уже сказали. А остальные 4 с "безабонкой" -- кто?
Додано: Сер 26 сер, 2020 17:09
Re: Якщо нема інтернету, а плату нараховують: українцям дали
технически они вроде есть на бОльшей части Одессы.
за остальных не знаю, тенет тоже вроде по предоплате без абонки.
Додано: Сер 26 сер, 2020 17:18
А остальные 3 -- кто?
У Тенет-а никакого намека на "подневку" не вижу...
Пока что я вижу, что провайдеры без абононентки -- вымирающий вид...
Додано: Сер 26 сер, 2020 18:06
вот еще в доме есть с подневной тарификацией
насчет тенета - значит ошибся, раньше было подневная, если не ошибаюсь.
честно говоря меня мой провайдер полностью устраивает - другими уже давным давно не интересуюсь, нет никакого смысла, даже если у них на 10 грн дешевле. Это не начало 2000-х, и тем более 90-е когда интернет был роскошью (помню даже когда мой интернет шел через кабельТВ - тогда была кстати помесячная тарификация).
Но думаю, что если таких с подневной тарификацией по неньке еще достаточно осталось, то со временем они действительно будут "вымирать"-"реформироваться". Таковы у нас тренды.
п.с. Кстати насчет тенета там по вашей ссылке
Оплата происходит только за те сутки, в течение которых абонент пользовался услугами доступа в Интернет (зафиксирована активная сессия), цифровой телефонии, TENET Wi-Fi или включал цифровое телевидение TENET-TV.
Стоимость услуг TENET за сутки рассчитывается по формуле: ежемесячная стоимость заказанных услуг, разделенная на число календарных дней в месяце. За исключением ряда услуг, оплата которых происходит независимо от наличия сессий. Например, услуги аренды постоянного IP-адреса.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 26 сер, 2020 18:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 26 сер, 2020 18:15
Re: Якщо нема інтернету, а плату нараховують: українцям дали
Учитывая что интернетом редко пользуются нерегулярно - ни для клиента, ни для провайдера нет особой разницы между вариантами "с абонплатой" и "без абонплаты".
Те, думаю немногие, клиенты что уезжая летом на дачу или в село перестают платить за инет могут конечно быть заинтересованы в том чтобы не платить за неиспользуемый интернет и не платить ничего вообще на тарифе без абонплаты или платить только мизерную абонплату чтобы потом не оплачивать подключение осенью после возврата в город. Но для них скорей решающим будет уже не столько оплата, сколько возможность "взять инет с собой" и как следствие переход на интернет от мобильного оператора.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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