Куда вкладывать деньги, чтобы дети и внуки были благодарны?

названий не помню, но ночью разбуди 3,62 и 4,12...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:13
названий не помню, но ночью разбуди 3,62 и 4,12...
а шо делать?
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:14
Можна згадати про таке:
і старіші моделі...
P.S. Батьки давали мені кружку/склянку (обробка склянок [якщо їх не покрали] була символічною).
Востаннє редагувалось centurionus в Сер 26 сер, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:18
Якраз і я про це хотів згадати!
Головне, що стакани полоскались простою водою після кожного - і не було ніяких вірусів
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:18
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Еееехххххх, що тут скажеш - зразу видно тих, хто родився в Союзі!
Ностальжииииии
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А сметана в бідонах?
А кефір/молоко в пляшках з широким горлом?
А пиво з бочки наливали в гальби!
Красотааааааа!
Лєпотааааа!
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 26 сер, 2020 23:27, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Почем стеклотара и макулатура при сересере котировалась?
Востаннє редагувалось Corpocrator в Сер 26 сер, 2020 23:31, всього редагувалось 2 разів.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:29
Corpocrator
а нас тут вечір посиденьок
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:32
Справжня "класика" от :
Текли...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:46
Обменивали их на напитки и издат.Ещё ветошь принималась))
Адские времена были.За валюту и расстрелять могли))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|