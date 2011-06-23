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BAC, JPM, C: рост котировок
акций крупных банков на 60% в т

BAC, JPM, C: рост котировок акций крупных банков на 60% в т
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:42

BAC, JPM, C: рост котировок акций крупных банков на 60% в т

Кризис 2008-09гг показал, что котировки акций крупных банков США восстанавливаются с временным лагом по отношению к индексу S&P500. Аналогичную ситуацию наблюдаю при коронакризисе 2020: S&P500 +10% YTD, крупные банки -25% YTD. Считаю, что в течении года акции BAC, JPM, C отыграют эту разницу, что составит 60% годовых. Мой прогноз считать верным при выполнении условия, что не грянет очередной кризис и экономика продолжит восстановление, то есть предсказание индекса S&P500 YTD по восстановлению экономики верно. Так-же считаю, что Treasury yield 10 and 30 years увеличится, золото в 2021 просядет в цене, упадут акции золотодобывающих компаний. Так-же будет коррекция котировок крупных технологических компаний, точнее произойдет rotation из tech в financials и industrials сектора.
intertv55555
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:51

  intertv55555 написав:Кризис 2008-09гг показал, что котировки акций крупных банков США восстанавливаются с временным лагом по отношению к индексу S&P500. Аналогичную ситуацию наблюдаю при коронакризисе 2020: S&P500 +10% YTD, крупные банки -25% YTD. Считаю, что в течении года акции BAC, JPM, C отыграют эту разницу, что составит 60% годовых. Мой прогноз считать верным при выполнении условия, что не грянет очередной кризис и экономика продолжит восстановление, то есть предсказание индекса S&P500 YTD по восстановлению экономики верно. Так-же считаю, что Treasury yield 10 and 30 years увеличится, золото в 2021 просядет в цене, упадут акции золотодобывающих компаний. Так-же будет коррекция котировок крупных технологических компаний, точнее произойдет rotation из tech в financials и industrials сектора.

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