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Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 06 вер, 2020 13:14
Что-то наши банки в последнее время взяли себе за моду изменять тарифы без уведомления за месяц, что прямо нарушает ДКБО.
Последние два случая всем известны - снижение процента на остаток у мони и туду. Эти случаи - не первые, и наверняка не последние.
Я уж не говорю про подмену документов задним числом, что тоже случается.
Предлагаю не проглатывать всё это молча, а писать кляузы в НБУ по каждому нарушению.
Сиюминутной пользы это не принесёт, но в будущем может заставить банчок задуматься: хочет ли он отвечать на сотни запросов из НБУ или всё же уведомит клиентов за месяц о грядущих изменениях.
Всё просто: нарушил своё же ДКБО - получи сотню кляуз и разгребайся с ними.
Достали уже.
Я писать доки не мастак, но если кто сделает козу - пульну писульку и на гороха и на тудушку.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 13:44
Не против.
На что ссылаться? Где этот срок уведомления прописан?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Нед 06 вер, 2020 13:50
Думаю - где-то в ДКБО, надо шукать.
По каждому кейсу нужно:
1. Ссылка на тарифы
2. Ссылка на ДКБО
3. Пункт тарифов, который был изменён
4. Пункт ДКБО об обязательном уведомлении.
И нужна ещё общая коза, в которую нужно будет просто скопипастить эти пункты
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