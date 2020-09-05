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Свинобунт. Боремся
против нарушений ДКБО

Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО
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  #12>
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:14

Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО

Что-то наши банки в последнее время взяли себе за моду изменять тарифы без уведомления за месяц, что прямо нарушает ДКБО.
Последние два случая всем известны - снижение процента на остаток у мони и туду. Эти случаи - не первые, и наверняка не последние.
Я уж не говорю про подмену документов задним числом, что тоже случается.
Предлагаю не проглатывать всё это молча, а писать кляузы в НБУ по каждому нарушению.
Сиюминутной пользы это не принесёт, но в будущем может заставить банчок задуматься: хочет ли он отвечать на сотни запросов из НБУ или всё же уведомит клиентов за месяц о грядущих изменениях.
Всё просто: нарушил своё же ДКБО - получи сотню кляуз и разгребайся с ними.
Достали уже.

Я писать доки не мастак, но если кто сделает козу - пульну писульку и на гороха и на тудушку.
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:44

Не против.
На что ссылаться? Где этот срок уведомления прописан?
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:50

Думаю - где-то в ДКБО, надо шукать.
По каждому кейсу нужно:
1. Ссылка на тарифы
2. Ссылка на ДКБО
3. Пункт тарифов, который был изменён
4. Пункт ДКБО об обязательном уведомлении.

И нужна ещё общая коза, в которую нужно будет просто скопипастить эти пункты
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:21

С моней - облом:
7.1.2. Зміни до розділів (положень) Умов і правил обслуговування в АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК” при наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank, які не містять елементи договору про споживче кредитування та/або договору банківського вкладу (депозиту), вносяться Банком в односторонньому порядку.
При цьому Банк одразу публікує Умови і правила обслуговування в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” при наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank і з відповідними змінами на сайті Банку.

ДБКО - https://www.monobank.ua/terms
PDF - https://www.monobank.ua/pdf/umovy-2020-09-01.pdf

То есть - Горох прямо говорит, что никого предварительно уведомлять он не обязан, может вертеть тарифы хоть каждый день.

Насколько это законно ?
Нет ли у НБУ какого-то общего, единого требования об обязательном предварительном уведомлении ?
Неужели каждый банк может рисовать свои собственные правила общения с клиентами, не соблюдая некие единые нормы ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:42

Re: Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО

  mustbe написав:С моней - облом:

Похоже в общем да, только пункт не тот процитирован:
7.1.1. В частині розділів (положень) Умов і правил обслуговування в АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК” при наданні
банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank, які містять елементи договору про
споживче кредитування та/або договору банківського вкладу (депозиту), зміни вносяться за згодою
Сторін. При цьому під згодою Сторін у даному пункті розуміється направлення Банком Клієнту за
допомогою Мобільного додатку повідомлення (пропозиції) про зміни розділів (положень) Договору, які
містять елементи договору про споживче кредитування, та акцепту Клієнтом зазначених змін. Акцепт змін
Клієнтом може бути здійснено в один з таких способів:
● підписання відповідного документа (заяви/згоди) в Мобільному додатку;
● направлення текстового та /або голосового повідомлення за допомогою каналів зв’язку
(месенджерів).
● продовження користування послугами Банку (в тому числі використання Кредитного ліміту).

Нет ли слова про месяц. Поиск по тексту каких-то упоминаний месяца тоже ничего не дал. Надо искать в регламентирующих законах. В ГК ничего общего не нашлось, ни для банковского счёта, ни для банковского вклада: есть лишь частные случаи эскроу и счёта на который наложено какое-то ограничение.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:47

Re: Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО

А вот тудушку - можно (и нужно) наказать.
Пункт ДКБО:
Розділ 1.9. Порядок зміни Договору
...
1.9.2. Банк розміщує відповідні Зміни до Договору у Місці інформування Клієнта та на Сайті Банку не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати набрання ними чинності (початку дії нової редакції).

ДКБО: https://todobank.ua/offer_todobank_10_07_2020.pdf

Тарифы: https://todobank.ua/ru/tariffs.php
Тарифы в PDF: https://todobank.ua/ru/Tariffs_04.09.2020.pdf
Пункт тарифов:
2.21.Щомісячне нарахування процентів на залишок коштів, % річних :
8,00 (за умови залишку на рахунку, що перевищує 3000,00грн)

Или они должны уведомлять только об изменениях в ДКБО, а в Тарифах - не обязаны ? )
Являются ли Тарифы частью Договора ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:34

продукти, які містять елементи договору про споживче кредитування та/або договору банківського вкладу (депозиту)

Дебетный счёт со свободным доступом - является ли таким продуктом ?
Мистыть он эти элементы ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:15

Ну ви відверто гоните. Мені вже набридло цитувати одне й те саме у кожній гілці:

Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"

14.10. Банк має право вносити зміни до правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомивши про відповідні зміни користувача у спосіб, передбачений договором.

Банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомлення про такі зміни. Банк у повідомленні зобов'язаний зазначити, що користувач має право до дати, з якої застосовуватимуться зміни, розірвати договір без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання. Зміни до правил використання електронного платіжного засобу або тарифів є погодженими користувачем, якщо до дати, з якої вони застосовуватимуться, користувач не повідомить банк про розірвання договору.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text

ДКБО не може суперечити закон і тим більше не може бути вищим за нього.

Примітно, що є постанова НБУ, де п.10 повністю повторює п.14.10 Закону.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0705500-14#Text

P.S. це все стосується карткових продуктів.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:16

  mustbe написав:
продукти, які містять елементи договору про споживче кредитування та/або договору банківського вкладу (депозиту)

Дебетный счёт со свободным доступом - является ли таким продуктом ?
Мистыть он эти элементы ?

Обычный карточный счёт возможно нет, в ГК кроме вклада есть отдельно банковский счёт. Но вот банка больше похожа на банковский вклад, тоесть хотя бы из-за этого надо было бы уведомить за месяц.

Учитывая как долго Моня оттягивал снижение процентов (что конечно хорошо) можно было сто раз подготовить анонс о снижении и дать его за месяц, а не как они это сделали.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:19

Щодо пропозиції писати одразу в НБУ:
Клієнтам фінансових установ у випадку порушення їхніх прав насамперед варто звертатися з письмовою скаргою на ім’я керівника відповідної фінансової установи. Якщо фінустанова не реагує навіть після скарги, варто звертатися до Національного банку України.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... ih-ustanov

Тобто НБУ може завернути, якщо спочатку не звернутися у саму банку. Моня мені не відповів взагалі, але капати на них у НБУ я очкую, до TODO є сенс писати з понеділка.
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