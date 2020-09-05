Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО

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Что-то наши банки в последнее время взяли себе за моду изменять тарифы без уведомления за месяц, что прямо нарушает ДКБО. Последние два случая всем известны - снижение процента на остаток у мони и туду. Эти случаи - не первые, и наверняка не последние. Я уж не говорю про подмену документов задним числом, что тоже случается. Предлагаю не проглатывать всё это молча, а писать кляузы в НБУ по каждому нарушению. Сиюминутной пользы это не принесёт, но в будущем может заставить банчок задуматься: хочет ли он отвечать на сотни запросов из НБУ или всё же уведомит клиентов за месяц о грядущих изменениях. Всё просто: нарушил своё же ДКБО - получи сотню кляуз и разгребайся с ними. Достали уже.
Я писать доки не мастак, но если кто сделает козу - пульну писульку и на гороха и на тудушку.
7.1.2. Зміни до розділів (положень) Умов і правил обслуговування в АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК” при наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank, які не містять елементи договору про споживче кредитування та/або договору банківського вкладу (депозиту), вносяться Банком в односторонньому порядку. При цьому Банк одразу публікує Умови і правила обслуговування в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” при наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank і з відповідними змінами на сайті Банку.
То есть - Горох прямо говорит, что никого предварительно уведомлять он не обязан, может вертеть тарифы хоть каждый день.
Насколько это законно ? Нет ли у НБУ какого-то общего, единого требования об обязательном предварительном уведомлении ? Неужели каждый банк может рисовать свои собственные правила общения с клиентами, не соблюдая некие единые нормы ?
Похоже в общем да, только пункт не тот процитирован:
7.1.1. В частині розділів (положень) Умов і правил обслуговування в АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК” при наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank, які містять елементи договору про споживче кредитування та/або договору банківського вкладу (депозиту), зміни вносяться за згодою Сторін. При цьому під згодою Сторін у даному пункті розуміється направлення Банком Клієнту за допомогою Мобільного додатку повідомлення (пропозиції) про зміни розділів (положень) Договору, які містять елементи договору про споживче кредитування, та акцепту Клієнтом зазначених змін. Акцепт змін Клієнтом може бути здійснено в один з таких способів: ● підписання відповідного документа (заяви/згоди) в Мобільному додатку; ● направлення текстового та /або голосового повідомлення за допомогою каналів зв’язку (месенджерів). ● продовження користування послугами Банку (в тому числі використання Кредитного ліміту).
Нет ли слова про месяц. Поиск по тексту каких-то упоминаний месяца тоже ничего не дал. Надо искать в регламентирующих законах. В ГК ничего общего не нашлось, ни для банковского счёта, ни для банковского вклада: есть лишь частные случаи эскроу и счёта на который наложено какое-то ограничение.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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А вот тудушку - можно (и нужно) наказать. Пункт ДКБО:
Розділ 1.9. Порядок зміни Договору ... 1.9.2. Банк розміщує відповідні Зміни до Договору у Місці інформування Клієнта та на Сайті Банку не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати набрання ними чинності (початку дії нової редакції).
Ну ви відверто гоните. Мені вже набридло цитувати одне й те саме у кожній гілці:
Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"
14.10. Банк має право вносити зміни до правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомивши про відповідні зміни користувача у спосіб, передбачений договором.
Банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомлення про такі зміни. Банк у повідомленні зобов'язаний зазначити, що користувач має право до дати, з якої застосовуватимуться зміни, розірвати договір без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання. Зміни до правил використання електронного платіжного засобу або тарифів є погодженими користувачем, якщо до дати, з якої вони застосовуватимуться, користувач не повідомить банк про розірвання договору.
Клієнтам фінансових установ у випадку порушення їхніх прав насамперед варто звертатися з письмовою скаргою на ім’я керівника відповідної фінансової установи. Якщо фінустанова не реагує навіть після скарги, варто звертатися до Національного банку України.