Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО

Мы ж договор не с горохом подписывали, а с универсалом. Или таки с горохом ?
А у универсала - свой ДКБО.
19.6. У випадку необхідності внесення змін до Договору (в тому числі Додатків до Договору та Тарифів), Банк направляє Клієнтам повідомлення (поширює інформацію) про такі зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному інтернет-сайті Банку з зазначенням дати набуття чинності зазначених змін до Договору (а також Додатків до Договору та Тарифів).
Після розміщення (оприлюднення) інформації на офіційному інтернет-сайті Банку, Банк може також додатково повідомити Клієнта про зміни до Договору (в тому числі до всіх Додатків до Договору і Тарифів) шляхом розміщення інформації про такі зміни у відділеннях Банку та/або через Телефонний Банкінг та/або через Інтернет Банкінг та/або оголошення в пресі та/або через інші засоби зв`язку.
Внесені зміни набирають чинності через 14 (чотирнадцять) календарних днів з дня їх розміщення на офіційному інтернет-сайті Банку.
19.7. У випадку необхідності внесення змін до умов Договору, що регулюють користування електронним платіжним засобом (Платіжною карткою) та/або Тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу (Платіжної картки), Банк направляє Клієнтам повідомлення (поширює інформацію) про такі зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному інтернет-сайті Банку не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни.
ДКБО Универсала:
Чьё ДКБО выше ?
По идее - универсальное. То, что горох проигнорировал универсальное ДКБО - явное нарушение. Не ?
Эх, не экономист я, не финансист, не юрист. Бэкграунда не хватает.
Нужна помощь зала )