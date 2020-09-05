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Свинобунт. Боремся
против нарушений ДКБО

Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:27

Хотя - постойте-постойте.
Мы ж договор не с горохом подписывали, а с универсалом. Или таки с горохом ?
А у универсала - свой ДКБО.
19.6. У випадку необхідності внесення змін до Договору (в тому числі Додатків до Договору та Тарифів), Банк направляє Клієнтам повідомлення (поширює інформацію) про такі зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному інтернет-сайті Банку з зазначенням дати набуття чинності зазначених змін до Договору (а також Додатків до Договору та Тарифів).
Після розміщення (оприлюднення) інформації на офіційному інтернет-сайті Банку, Банк може також додатково повідомити Клієнта про зміни до Договору (в тому числі до всіх Додатків до Договору і Тарифів) шляхом розміщення інформації про такі зміни у відділеннях Банку та/або через Телефонний Банкінг та/або через Інтернет Банкінг та/або оголошення в пресі та/або через інші засоби зв`язку.
Внесені зміни набирають чинності через 14 (чотирнадцять) календарних днів з дня їх розміщення на офіційному інтернет-сайті Банку.

19.7. У випадку необхідності внесення змін до умов Договору, що регулюють користування електронним платіжним засобом (Платіжною карткою) та/або Тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу (Платіжної картки), Банк направляє Клієнтам повідомлення (поширює інформацію) про такі зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному інтернет-сайті Банку не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни.

ДКБО Универсала: https://www.universalbank.com.ua/storag ... oferta.pdf

Чьё ДКБО выше ?
По идее - универсальное. То, что горох проигнорировал универсальное ДКБО - явное нарушение. Не ?

Эх, не экономист я, не финансист, не юрист. Бэкграунда не хватает.
Нужна помощь зала )
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:34

  klug написав:
Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"

14.10. Банк має право вносити зміни до правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомивши про відповідні зміни користувача у спосіб, передбачений договором.

Банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомлення про такі зміни

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text

Супер !
То, что надо
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:39

  klug написав:Моня мені не відповів взагалі

А поделитесь козой
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:58

Получается, что нет смысла анализировать каждый самопальный ДКБО, поскольку все они никчемны по сравнении с Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".
Отлично

Кейс по моно:
банк изменил тарифы с 1.09 без предварительного уведомления за месяц.
В частности - изменился пункт:
Нарахування відсотків на залишок власних коштів понад 100 грн та при умові відсутності заборгованності по Кредитному ліміту картки monobank | Universal Bank (діє після активації послуги в мобільному додатку) - 7% річних
Тарифы: https://www.monobank.ua/rates
Тарифы в PDF: https://www.monobank.ua/pdf/taryfy-2020-09-01.pdf

Эмоции:
в такое непростое время...
доверие к банковской системе...
в период пандемиии...
кешлесс экономика...
итд )
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