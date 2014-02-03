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Свинобунт. Боремся
против нарушений ДКБО

Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:27

Хотя - постойте-постойте.
Мы ж договор не с горохом подписывали, а с универсалом. Или таки с горохом ?
А у универсала - свой ДКБО.
19.6. У випадку необхідності внесення змін до Договору (в тому числі Додатків до Договору та Тарифів), Банк направляє Клієнтам повідомлення (поширює інформацію) про такі зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному інтернет-сайті Банку з зазначенням дати набуття чинності зазначених змін до Договору (а також Додатків до Договору та Тарифів).
Після розміщення (оприлюднення) інформації на офіційному інтернет-сайті Банку, Банк може також додатково повідомити Клієнта про зміни до Договору (в тому числі до всіх Додатків до Договору і Тарифів) шляхом розміщення інформації про такі зміни у відділеннях Банку та/або через Телефонний Банкінг та/або через Інтернет Банкінг та/або оголошення в пресі та/або через інші засоби зв`язку.
Внесені зміни набирають чинності через 14 (чотирнадцять) календарних днів з дня їх розміщення на офіційному інтернет-сайті Банку.

19.7. У випадку необхідності внесення змін до умов Договору, що регулюють користування електронним платіжним засобом (Платіжною карткою) та/або Тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу (Платіжної картки), Банк направляє Клієнтам повідомлення (поширює інформацію) про такі зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному інтернет-сайті Банку не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни.

ДКБО Универсала: https://www.universalbank.com.ua/storag ... oferta.pdf

Чьё ДКБО выше ?
По идее - универсальное. То, что горох проигнорировал универсальное ДКБО - явное нарушение. Не ?

Эх, не экономист я, не финансист, не юрист. Бэкграунда не хватает.
Нужна помощь зала )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:34

  klug написав:
Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"

14.10. Банк має право вносити зміни до правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомивши про відповідні зміни користувача у спосіб, передбачений договором.

Банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомлення про такі зміни

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text

Супер !
То, что надо
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:39

  klug написав:Моня мені не відповів взагалі

А поделитесь козой
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:58

Получается, что нет смысла анализировать каждый самопальный ДКБО, поскольку все они никчемны по сравнении с Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".
Отлично

Кейс по моно:
банк изменил тарифы с 1.09 без предварительного уведомления за месяц.
В частности - изменился пункт:
Нарахування відсотків на залишок власних коштів понад 100 грн та при умові відсутності заборгованності по Кредитному ліміту картки monobank | Universal Bank (діє після активації послуги в мобільному додатку) - 7% річних
Тарифы: https://www.monobank.ua/rates
Тарифы в PDF: https://www.monobank.ua/pdf/taryfy-2020-09-01.pdf

Эмоции:
в такое непростое время...
доверие к банковской системе...
в период пандемиии...
кешлесс экономика...
итд )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:48

  ygn написав:Обычно видел рекламу кредитной карты Райфайзена с кешбеком 0.5% и 20% по некоторым категориям. Теперь пошла реклама, что 20% по всем покупкам в магазине и интернете. Это действительно так, кто в курсе?

Никто не в курсе :)

По этому поводу нужно спросить у НБУ.
Как раз на прошлой неделе по-моему был брифинг НБУ на тему рекламы, формулировок, однозначности, и т.п.
==============
Скопипастил с ветки аваля.
Тут есть наш шкурный свинорыльский интерес, выраженный в деньгах. Вот тут точно нужно поднять вопрос, и поставить ребром.

Завтра утром напишу в какой-нибудь чатик-ботик аваля, если не получу ответы - сразу телега в НБУ.
Можно накидать ссылок на эту рекламу, кому попадётся
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:57

  Вкладчик1234 написав:Тут есть наш шкурный свинорыльский интерес

Думаю - ничего нашего тут нет.
20% - за то, что никому и даром не нужно.
А вот недобросовестная реклама - есть. Надо капнуть кому следует )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:30

Запилил очередную табличку:
Нарушения ДКБО
Нужны козы по моне и тудушке
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:08

  mustbe написав:Получается, что нет смысла анализировать каждый самопальный ДКБО, поскольку все они никчемны по сравнении с Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".
Отлично

Кейс по моно:
банк изменил тарифы с 1.09 без предварительного уведомления за месяц.
В частности - изменился пункт:
Нарахування відсотків на залишок власних коштів понад 100 грн та при умові відсутності заборгованності по Кредитному ліміту картки monobank | Universal Bank (діє після активації послуги в мобільному додатку) - 7% річних
Тарифы: https://www.monobank.ua/rates
Тарифы в PDF: https://www.monobank.ua/pdf/taryfy-2020-09-01.pdf

Эмоции:
в такое непростое время...
доверие к банковской системе...
в период пандемиии...
кешлесс экономика...
итд )


Проценты на остаток (доходы) - не то же самое, что тарифы (расходы), не путайте
Scholar
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:11

  Scholar написав:Проценты на остаток (доходы) - не то же самое, что тарифы (расходы), не путайте

Здрасьте.
Тарифы - они на всё, и на доходы, и на расходы
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:32


А можно вопрос по Монобанку?
Не совсем понятен вот этот кусок:

3. Конфіденційність інформації

3.1. Клієнт інсталювавши мобільний додаток надає свою повну письмову згоду на обробку, зберігання та передачу Банком персональних даних Клієнта (зокрема, прізвища, ім’я, по батькові, дати та місця народження, громадянства, статі, віку, місця проживання (фактичного та адреси реєстрації місця проживання), номерів засобів зв’язку, у тому числі: номеру телефону/факсу (в тому числі робочого, мобільного, ( . . . )

3.2. Згода клієнта надається щодо обробки та передачі Конфіденційної інформації зокрема, але не виключно, в наступних обсягах та/або випадках (в Україні та/або за кордоном):
( . . . )
3.2.14. особам, що мають істотну участь у юридичній особі - Банку та/або особам, які є контролерами Банку та/або входять до групи компаній учасником якої є Банк; та/або особам, які надають відповідні послуги Банку в Україні та/або за кордоном, в тому числі, необхідних для ідентифікації та оцінки достовірності, надійності, платоспроможності, а також платіжної дисципліни Клієнта, для обслуговування програмного забезпечення, які використовуються Банком з метою здійснення банківських операцій.

Т.е. получается, что клиенты "типа согласны" на передачу своих перс. данных физ.лицам Тигипко, Гороховскому и т.д.??? о_0
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн А-Банк, карта "Зелена"
https://monobank.ua/r/QzSemf +50 грн Монобанк
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