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фінансові ринки та послуги / Ринок банківських послуг / Свинобунт. Боремся

против нарушений ДКБО Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО + Додати

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на тему Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.

#<123 Додано: Пон 07 вер, 2020 23:46 Re: Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО mustbe написав: Нужны козы по моне и тудушке Нужны козы по моне и тудушке

Моно:

Доброго дня!



Я, Дон Кіхот з Ламанчі , РНОКПП ХХХХХХХХ , є користувачем продукту monobank. Хочу привернути Вашу увагу до того, що зміна тарифів на користування електронними платіжними засобами monobank, була проведена з порушенням чинного законодавства, а саме п.14.10 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та п.10 постанови НБУ № 705 від 05.11.2014 згідно з якими: "Банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу , повідомлення про такі зміни." У свою чергу, повідомлення про внесення змін з 01.09.2020 до істотних параметрів тарифів, зокрема відсотку, що нараховується на залишок власних коштів на картковому рахунку, було розіслано клієнтам 20.08.2020, тобто за 11 дні до набрання ними чинності. Таким чином Банком не були дотримані строки сповіщення клієнтів.



Прошу повернути Вашу діяльність у правове поле і провести зміну тарифів у відповідності до Законодавства України.



todo:

Доброго дня!



Я, Дон Кіхот з Ламанчі , договір № TDB. XXXX.XXXX.XXXXX , є користувачем продукту todobank. Сьогодні я несподівано дізнався, що 04.09.2020 близько 17-ї години було створено та розміщено на сайті todobank.ua документ з тарифами на обслуговування картки todobak, що набули чинності вже з 04.09.2020, тобто документ було розміщено уже після фактичного набуття чинності цими тарифами . Він містив істотні зміни до зазначених тарифів, зокрема була змінена відсоткова ставка, що нараховується на залишок на рахунку. Як клієнт банку я жодним чином не був завчасно проінформований про такі зміни, що є грубим порушенням вимог п.14.10 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та п.10 постанови НБУ № 705 від 05.11.2014 згідно з якими: "Банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу , повідомлення про такі зміни."



Прошу повернути Вашу діяльність у правове поле і провести зміну тарифів у відповідності до Законодавства України.

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