Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО

Додано: Вів 08 вер, 2020 13:58

Я от згоден з mustbe: усе, що банка напихала у документ з заголовком "тарифи подукту ххх" є частиною цих тарифів не залежно від того, доходи це чи видатки. Одна й та сама операція в одних банках може бути включена до цього переліку, а у інших - ні, але якщо вже вона туди потрапила, то будьте ласкаві... Яскравий свіжий приклад СЕП у Прихваті - там от прямо профільну освіту потрібно мати, щоб зрозуміти, куди вони зміни внесли: чи до карткових тарифів, чи до тарифів на РКО, чи до тарифи на П24, тому там фіг підкопаєшся. А от з цими двома хіпстобанками ніби усе доволі прозоро, причому моня ж одразу вніс зміни і до доходів, і до видатків (знизили відсоток за користування кредитними), тому, як не крути, а мали попередити згідно Закону. Хтось може заперечити, що вони не погіршили, а покращили відсотки, тому все ОК, але завтра цей маятник може хитнутися у зворотній бік і ми заднім числом дізнаємося, що відсотки зросли у 100500 разів, тому Ordnung muss sein.

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