Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО

А сюди можна?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 10 вер, 2020 08:15
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Додано: Чет 10 вер, 2020 09:01
Скаржитися за допомогою сервісу, який вміє лише передати скаргу до служби підтримки на дії банок, що до нього не підключені?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 10 вер, 2020 09:09
Выглядит как жалоба в Спортлото.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 10 вер, 2020 09:52
Заслали нам козачка гасити свинобунт?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:30
Эта финскарга сегодня во всех новостях.
Видно заказчик проплатил упоминание, вот все сайты про неё и пишут.
Но сама финскарга это просто что-то типа отдельно стоящей типа волонтерской организации которая сначала перешлёт жалобу в банк, затем если банк не решит проблемы - в НБУ. Ну и чем этот отличается от того что предлагал сделать топикстартер, только самим свинорылам? Разве что тем что за доллары USAID жалобу будет пересылать кто-то другой.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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