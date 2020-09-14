Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО

Шановне свинство, чи хтось ще з вас розводив кіз?
Пане, mustbe, я правильно розумію, що Вас усюди так само проігнорували, як і мене?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 15 вер, 2020 02:17
Шановне свинство, чи хтось ще з вас розводив кіз?
Пане, mustbe, я правильно розумію, що Вас усюди так само проігнорували, як і мене?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|