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Свинобунт. Боремся
против нарушений ДКБО

Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 02:17

Шановне свинство, чи хтось ще з вас розводив кіз?

Пане, mustbe, я правильно розумію, що Вас усюди так само проігнорували, як і мене?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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