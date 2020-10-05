Шановне свинство, чи хтось ще з вас розводив кіз?
Пане, mustbe, я правильно розумію, що Вас усюди так само проігнорували, як і мене?
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Додано: Вів 15 вер, 2020 02:17
Шановне свинство, чи хтось ще з вас розводив кіз?
Пане, mustbe, я правильно розумію, що Вас усюди так само проігнорували, як і мене?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 15 вер, 2020 09:00
Моня ответил: "очікуйте будь ласка офіційну відповідь на ел. пошту".
Туду - ничего не ответил.
Жду
Нужны козы для НБУ.
Причём в двух вариантах: если ответа не будет, и если будет ответ-отписка.
Додано: Вів 06 жов, 2020 12:41
Re: Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО
ПриватБанк научился принимать электронные обращения на электронную почту help@pb.ua — уведомляет в ответе о регистрации обращения и даёт его входящий номер.
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