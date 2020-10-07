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Свинобунт. Боремся
против нарушений ДКБО

Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 02:17

Шановне свинство, чи хтось ще з вас розводив кіз?

Пане, mustbe, я правильно розумію, що Вас усюди так само проігнорували, як і мене?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 09:00

Моня ответил: "очікуйте будь ласка офіційну відповідь на ел. пошту".
Туду - ничего не ответил.
Жду

Нужны козы для НБУ.
Причём в двух вариантах: если ответа не будет, и если будет ответ-отписка.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 12:41

Re: Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО

ПриватБанк научился принимать электронные обращения на электронную почту help@pb.ua — уведомляет в ответе о регистрации обращения и даёт его входящий номер.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:54

  mustbe написав:Пульнул письма счастья в моню и тудушку.
Думаю, ответы если и будут - то не скоро.
Когда лучше писать в НБУ ?

ЗЫ. Нужны козы для НБУ )

Прошёл почти месяц.
Ответов, как и предполагалось, нет.
В понедельник буду писать в НБУ.

Подмогните козой )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:41

Re: Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО

mustbe, подожди истечение месяца с момента подачи обращения. Они могут тебе ответ прислать в последний день срока или прислать уведомление о необходимости продлить срок рассмотрения обращения.
Статья 20.

Входящие номера обращений тебе сообщили? Желательно узнать их, чтобы это указать в обращении к НБУ.
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