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Свинобунт. Боремся
против нарушений ДКБО

Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 02:17

Шановне свинство, чи хтось ще з вас розводив кіз?

Пане, mustbe, я правильно розумію, що Вас усюди так само проігнорували, як і мене?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 09:00

Моня ответил: "очікуйте будь ласка офіційну відповідь на ел. пошту".
Туду - ничего не ответил.
Жду

Нужны козы для НБУ.
Причём в двух вариантах: если ответа не будет, и если будет ответ-отписка.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 12:41

Re: Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО

ПриватБанк научился принимать электронные обращения на электронную почту help@pb.ua — уведомляет в ответе о регистрации обращения и даёт его входящий номер.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:54

  mustbe написав:Пульнул письма счастья в моню и тудушку.
Думаю, ответы если и будут - то не скоро.
Когда лучше писать в НБУ ?

ЗЫ. Нужны козы для НБУ )

Прошёл почти месяц.
Ответов, как и предполагалось, нет.
В понедельник буду писать в НБУ.

Подмогните козой )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:41

Re: Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО

mustbe, подожди истечение месяца с момента подачи обращения. Они могут тебе ответ прислать в последний день срока или прислать уведомление о необходимости продлить срок рассмотрения обращения.
Статья 20.

Входящие номера обращений тебе сообщили? Желательно узнать их, чтобы это указать в обращении к НБУ.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:54

Отправил письма в банки 10 сентября, мылом.
Туду - ничего не ответил.
Горох - ответил так: "очікуйте будь ласка офіційну відповідь на ел. пошту."
Сообщением входящих номеров они себя не утруждают
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:15

Моня ответил. Не исключаю, что они мониторят эту тему.
між Вами та АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” укладено Договір про надання банківських послуг “Monobank”, невід’ємною частиною якого є Умови і правила обслуговування в АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” при наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank (далі по тексту - “Умови”).

Згідно зі ст. 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Статтею 628 Цивільного кодексу України встановлено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Підпунктом 2.3 пункту 2 розділу І Умов встановлено, що відповідно до статті 628 Цивільного кодексу України договір, що укладається між Банком та клієнтом є змішаним договором, в якому містяться елементи різних договорів, в тому числі але не виключно: договору банківського рахунку, депозитного договору, договору про надання кредиту. До відносин між сторонами (в тому числі з питань внесення змін до Договору) застосовуються у відповідних частинах положення законодавства щодо договорів, елементи яких містяться у Договорі.

Підпунктом 7.1 пункту 7 розділу І Умов сторонами погоджено, що зміни до розділів (положень) Умов і правил обслуговування в АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК” при наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank, які не містять елементи договору про споживче кредитування та/або договору банківського вкладу (депозиту), вносяться Банком в односторонньому порядку. При цьому Банк одразу публікує Умови і правила обслуговування в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” при наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank із відповідними змінами на сайті Банку. У разі якщо клієнт не погоджується із внесеними змінами він має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередньо погасивши усю заборгованість за Договором, без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання.

19 серпня 2020 року у мобільному додатку Monobank Банком було направлено Вам повідомлення щодо зміни розміру процентів на залишок власних грошових коштів на рахунку за чорною карткою monobank, MONOBANK PLATINUM, IRON BANK.

В свою чергу, встановлений п. 14.10 ст. 14 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» 30-денний строк для повідомлення клієнта стосується зміни правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, а не розміру (як плати Банком клієнту) процентів на залишок власних грошових коштів на рахунку клієнта, нарахування яких здійснюється на правових підставах, передбачених нормами про банківський рахунок Цивільного кодексу України та Договором з клієнтом Банку.

Таким чином порушень з боку Банку не було допущено, оскільки при внесенні змін до Договору Банк чітко дотримувався узгодженого сторонами порядку внесення змін.

Дякуємо за Ваше звернення.

Заступник голови правління Акуленко Ю.Ю

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mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:43

Re: Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО

  mustbe написав:Кто может прокомментировать ?
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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:26

Re: Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО

  mustbe написав:Кто может прокомментировать ?

Маніпуляція Акуленка.
ПрОцент є складовою частиною тарифів і все шо написав клерк є відпискою.
Порушення є.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:28

Re: Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО

  Квесторе_поверніться написав:Акуленка
Юлия Юрьевна честная,она вам не Катя
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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