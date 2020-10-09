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Свинобунт. Боремся
против нарушений ДКБО

Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 07:18

Re: Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО

mustbe, если в monobank была отправлена эта коза и с учётом инфы в Условиях и правил, сделал вывод о отправке тебе отмазки.

Детали своего мнения отправил тебе в ЛС.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 07:21

  MASolomko написав:mustbe, если в monobank была отправлена эта коза

Да, эта. Других то нема
mustbe
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