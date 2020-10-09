mustbe, если в monobank была отправлена эта коза и с учётом инфы в Условиях и правил, сделал вывод о отправке тебе отмазки.
Детали своего мнения отправил тебе в ЛС.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 10 жов, 2020 07:18
Re: Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО
mustbe, если в monobank была отправлена эта коза и с учётом инфы в Условиях и правил, сделал вывод о отправке тебе отмазки.
Детали своего мнения отправил тебе в ЛС.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 07:21
Да, эта. Других то нема
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