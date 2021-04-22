Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО

між Вами та АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” укладено Договір про надання банківських послуг “Monobank”, невід’ємною частиною якого є Умови і правила обслуговування в АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” при наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank (далі по тексту - “Умови”).



Згідно зі ст. 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.



Статтею 628 Цивільного кодексу України встановлено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.



Підпунктом 2.3 пункту 2 розділу І Умов встановлено, що відповідно до статті 628 Цивільного кодексу України договір, що укладається між Банком та клієнтом є змішаним договором, в якому містяться елементи різних договорів, в тому числі але не виключно: договору банківського рахунку, депозитного договору, договору про надання кредиту. До відносин між сторонами (в тому числі з питань внесення змін до Договору) застосовуються у відповідних частинах положення законодавства щодо договорів, елементи яких містяться у Договорі.



Підпунктом 7.1 пункту 7 розділу І Умов сторонами погоджено, що зміни до розділів (положень) Умов і правил обслуговування в АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК” при наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank, які не містять елементи договору про споживче кредитування та/або договору банківського вкладу (депозиту), вносяться Банком в односторонньому порядку. При цьому Банк одразу публікує Умови і правила обслуговування в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” при наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank із відповідними змінами на сайті Банку. У разі якщо клієнт не погоджується із внесеними змінами він має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередньо погасивши усю заборгованість за Договором, без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання.



19 серпня 2020 року у мобільному додатку Monobank Банком було направлено Вам повідомлення щодо зміни розміру процентів на залишок власних грошових коштів на рахунку за чорною карткою monobank, MONOBANK PLATINUM, IRON BANK.



В свою чергу, встановлений п. 14.10 ст. 14 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» 30-денний строк для повідомлення клієнта стосується зміни правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, а не розміру (як плати Банком клієнту) процентів на залишок власних грошових коштів на рахунку клієнта, нарахування яких здійснюється на правових підставах, передбачених нормами про банківський рахунок Цивільного кодексу України та Договором з клієнтом Банку.



Таким чином порушень з боку Банку не було допущено, оскільки при внесенні змін до Договору Банк чітко дотримувався узгодженого сторонами порядку внесення змін.



Дякуємо за Ваше звернення.



Заступник голови правління Акуленко Ю.Ю