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Свинобунт. Боремся
против нарушений ДКБО

Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 16:00

Re: Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО

  vitaliy_berdinskikh написав:По хорошему такие операции должны заводить карту в несанкционированный овердрафт, ибо нефиг.
Я тоже так считаю.

  vitaliy_berdinskikh написав:Непоняно почему так не происходит.
Потому что эквайер так настроил терминал. Там нет настоящей офлайн-авторизвции.
MASolomko
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