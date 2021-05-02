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Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 03 тра, 2021 16:00
vitaliy_berdinskikh написав:
По хорошему такие операции должны заводить карту в несанкционированный овердрафт, ибо нефиг.
Я тоже так считаю.
vitaliy_berdinskikh написав:
Непоняно почему так не происходит.
Потому что эквайер так настроил терминал. Там нет настоящей офлайн-авторизвции.
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