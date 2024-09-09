Вчора робив поповнення
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2024 09:40
Додано: Вів 03 вер, 2024 09:52
Додано: Вів 03 вер, 2024 09:54
Re: izibank
КБ тоже не появляется на карте после вывода. Похоже, проблема общая с обновлением инфы по счетам.
Додано: Вів 10 вер, 2024 04:06
Так само. кошти, виведені з заначки, не зараховуються на карту.
Банка їх притримує.
Через який час вам зарахували?
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