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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 306307308309

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
6
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:40

  Кащей написав:"Ой, щось пишло не так" при выводе с Заначки у всех в приложении?

Вчора робив поповнення
sens
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:52

  Кащей написав:"Ой, щось пишло не так" при выводе с Заначки у всех в приложении?

Аналогичная проблема. Вернее деньги вывел около 15 минут назад, но на карту не зачисляет. Поддержка естественно не отвечает из-за стандартной отписки про ажиотаж ))
DjPavel
Фундаментальний експерт
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:54

Re: izibank

КБ тоже не появляется на карте после вывода. Похоже, проблема общая с обновлением инфы по счетам.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 04:06

Так само. кошти, виведені з заначки, не зараховуються на карту.
Банка їх притримує.
Через який час вам зарахували?
Visky
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  #<1 ... 306307308309
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izibank (3084)
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