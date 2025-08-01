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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 345346347348

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
10
2- Погане. Некомпетентне.
14%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:48

  vladshukin98 написав:
  Кащей написав:Коллеги, что-то я заблукал в трех соснах изиного хайтека. Как активировать в приложении пришедшую по почте пластиковую карту? На конверте из опилок предлагается ее отсканировать, но как это сделать?

Нужно заблокировать нынешнюю карту, потом нажать на серый силуэт карты и там будет возможность добавить новую
Это не шутка
Я неделю пытался узнать у поддержки, как мне активировать новый пластик, который я ездил получать в отделение на замену старого в начале года. Я наверное тогда через весь отдел поддержки прошел, пока не нашел того единственного, кто знал, как это сделать



Но это ладно, есть ещё вот тако. Представим ситуацию, у вас есть в приложении интернет карта, она вам больше не нужна, вы хотите её закрыть и чтобы она не отображалась в приложении? Вам нужно её заблокировать, а потом нажать на кнопку перевыпуска - и тогда она пропадёт из приложения. Просто анекдот
Реально хотелось бы посмотреть а лицо тому, кто делал их приложение


Розробкою займається компанія ТОВ "ФІНТЕХ КРЕАТОРС", у якій має частку 50% чоловік Ганни Тігіпко, та сама Ганна - 50%
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 23:28

  Кащей написав:На конверте из опилок

я тоже свой выбросил. А коллега досмотрелся - семена травы там и способ её выращивания
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 10:35

  kulikrom написав:
  Кащей написав:На конверте из опилок

я тоже свой выбросил. А коллега досмотрелся - семена травы там и способ её выращивания

Как быстро вам карта на НовуПошту пришла?
50 грн. за перевыпуск не сняли?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 15:05

ВIВ з особистого та іншого досвідів - як тільки ви умовите підтримку оформити особисто для вас пластик, за НП діло не постоїть, доставлять швидко. Важелі, які використовув я - вказівки на відгуки від форумчан, які вже отримали, блєф, начебто коллєга вже отримав, неодноразове листування. Але, з обіцянки від 01 квітня, розродилося в пластик в червні.
п.м. доставка безкоштовна. Так, в додатку світить 50грн, але коли вже жмакнеш - нуль
Востаннє редагувалось kulikrom в П'ят 01 сер, 2025 15:26, всього редагувалось 1 раз.
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 15:21

Ізібанк не закриває рахунок

Хтось писав на цю шарашку скаргу в НБУ? Бо ці гади не закривают мені рахуноу, хоча я писав заяву 3 місяці тому, і знімають в місяць 300 грн за неактивність рахунка.
jjjj75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 15:55

Re: izibank заява в НБУ

1.08.2025 на почту НБУ я написав заяву, такого змісту:
Я хочу закрити рахунок в ізібанк, бо ним не користуюся, і там треба платити комісію за обслуговування неактивного рахунку, я звернувся до ізібанка через їх телеграм, мені вислали форму для закриття рахунку, я її заповнив 03.05.2025, і вислав їм через телеграм, рахунок повинні були закрити на протязі 45 днів, але не закрили, і 1.08.2025 року з мене стягнуло 300 грн. комісії за обслуговування неактивного рахунку Ізібанк. Прошу закрити мій разунок в ізібанк, а також ввести в цей недобанк тимчасову адміністрацію, провести розслідування діяльності Ізібану, і закрити цю організацію.
jjjj75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:10

  jjjj75 написав:Хтось писав на цю шарашку скаргу в НБУ? Бо ці гади не закривают мені рахуноу, хоча я писав заяву 3 місяці тому, і знімають в місяць 300 грн за неактивність рахунка.

Так зачем вы там деньги то держите?!?!? Почему б не вывести сразу было?!?
Feh14
 
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