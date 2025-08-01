vladshukin98 написав:

Кащей написав: Коллеги, что-то я заблукал в трех соснах изиного хайтека. Как активировать в приложении пришедшую по почте пластиковую карту? На конверте из опилок предлагается ее отсканировать, но как это сделать? Коллеги, что-то я заблукал в трех соснах изиного хайтека. Как активировать в приложении пришедшую по почте пластиковую карту? На конверте из опилок предлагается ее отсканировать, но как это сделать?

Нужно заблокировать нынешнюю карту, потом нажать на серый силуэт карты и там будет возможность добавить новуюЭто не шуткаЯ неделю пытался узнать у поддержки, как мне активировать новый пластик, который я ездил получать в отделение на замену старого в начале года. Я наверное тогда через весь отдел поддержки прошел, пока не нашел того единственного, кто знал, как это сделатьНо это ладно, есть ещё вот тако. Представим ситуацию, у вас есть в приложении интернет карта, она вам больше не нужна, вы хотите её закрыть и чтобы она не отображалась в приложении? Вам нужно её заблокировать, а потом нажать на кнопку перевыпуска - и тогда она пропадёт из приложения. Просто анекдотРеально хотелось бы посмотреть а лицо тому, кто делал их приложение