|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 сер, 2025 21:06
vladshukin98 написав: Кащей написав:
Коллеги, что-то я заблукал в трех соснах изиного хайтека. Как активировать в приложении пришедшую по почте пластиковую карту? На конверте из опилок предлагается ее отсканировать, но как это сделать?
Нужно заблокировать нынешнюю карту, потом нажать на серый силуэт карты и там будет возможность добавить новую
Это не шутка
Я неделю пытался узнать у поддержки, как мне активировать новый пластик, который я ездил получать в отделение на замену старого в начале года. Я наверное тогда через весь отдел поддержки прошел, пока не нашел того единственного, кто знал, как это сделать
Но это ладно, есть ещё вот тако. Представим ситуацию, у вас есть в приложении интернет карта, она вам больше не нужна, вы хотите её закрыть и чтобы она не отображалась в приложении? Вам нужно её заблокировать, а потом нажать на кнопку перевыпуска - и тогда она пропадёт из приложения. Просто анекдот
Реально хотелось бы посмотреть а лицо тому, кто делал их приложение
После того как карта заблокирована на ней надпись появляется, что она перевыпускается. После нажатия на серый силуэт карты не появляется почему-то никаких вариантов добавления новой карты, полученной на НП.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 982
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:43
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16696
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 573 раз.
- Подякували: 1751 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
6
Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:00
Т.е. если депозит заначка на 10+ тыс есть, то ничего по сути не меняется с СЕПом и p2p?
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 837
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:18
ВIВ написав:
заначка
це не депозит
-
unknownurl
-
-
- Повідомлень: 768
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 233 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|