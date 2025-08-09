vladshukin98 написав:После того как карта заблокирована на ней надпись появляется, что она перевыпускается. После нажатия на серый силуэт карты не появляется почему-то никаких вариантов добавления новой карты, полученной на НП.
Карта пришла, в приложении карту заблокировал, а шо дальше? Ничего не нажимается на сером фоне... Как ее перевыпустить?
Сьогодні перевипустив тільки дзвінок або вайбер до них, скинуть пуш Чекав 8хв на гарячці)
aanonimovic594 написав:тільки за розрахунки на території України
ізя прямо під категорією пише, скільки дає на закордонні розрахунки. Як думаєте, для чого?
aanonimovic594 написав:так, конвертація там через доллар - бо Мастеркард
За класикою, для МС "рідною валютою" якраз вважалося євро, проте розрахункова валюта вже 100500 років не залежить від платіжної системи і банка може вибрати потрібну та зручну саме для неї, а за потреби, може навіть кілька. У даному випадку, розрахункова валюта євро, тому що так вирішив ТАС.
хм, дякую, про конвертацію на жаль так і не знаю, оскільки давненько у них не обслуговуюсь, стосовно кеш-беку - якщо, не помиляюсь та раніше навіть і не було
Ехх, зараз знову побачив що Ізібанк прибіг до тупої накрутки відгуків в плей маркеті, підкажіть, будь ласка, як правильно повідомити про це у плей маркет, бо дійсно вже бісить що вони так нагло роблять накрутку відгуків на свій застосунок, аби оцінки в 0 взагалі не пійшли, + можете самостійно переконатись - там всі відгуки майже однакові з неіснуючими умовами
aanonimovic594 написав:, не помиляюсь та раніше навіть і не було
Був, кілька років купував "продукти" на Алі, поки до них не дійшло.
aanonimovic594 написав:можете самостійно переконатись
Та що тут переконуватися? Принаймні 2 рази, коли застосунок не працював більше тижня і клієнти взагалі не мали доступу до власних коштів, рейтинг був близько 1, здається 1,3 я бачив найменший у них, а потім різко відростав до 4+. Сучасні бізнес-практики... За жоден аутедж, здається, вони навіть не вибачилися.