Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
10
2- Погане. Некомпетентне.
14%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 12:44

  vladshukin98 написав:После того как карта заблокирована на ней надпись появляется, что она перевыпускается. После нажатия на серый силуэт карты не появляется почему-то никаких вариантов добавления новой карты, полученной на НП.


Карта пришла, в приложении карту заблокировал, а шо дальше?
Ничего не нажимается на сером фоне...
Как ее перевыпустить?
ВIВ
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 12:48

  ВIВ написав:
  vladshukin98 написав:После того как карта заблокирована на ней надпись появляется, что она перевыпускается. После нажатия на серый силуэт карты не появляется почему-то никаких вариантов добавления новой карты, полученной на НП.


Карта пришла, в приложении карту заблокировал, а шо дальше?
Ничего не нажимается на сером фоне...
Как ее перевыпустить?

Сьогодні перевипустив
тільки дзвінок або вайбер до них, скинуть пуш
Чекав 8хв на гарячці)
wolt450
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 13:09

Re: izibank

  wolt450 написав:тільки дзвінок або вайбер до них

написал на Вайбер и на Телеграм, 30 мину с вайбера пришел пуш.
Все ок.
Но не тривиално.
ВIВ
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 14:38

  lloydbanksua написав:
  unknownurl написав:
  Кассандра написав:Что-то Изя пожадничал задним числом - ещё 4 числа платила за фастфуд в КФС кредитными и было 2% кешбека, а сейчас смотрю сделали 0.75 за кредитные, а за свои оставили 2%. Редиски!

Та ні, було 2% власні кошти, 0.75% кредитні та за межами України.

Было 2% за кредитные.

А, так, і справді кілька днів тому в застосунку відображалося 2% за кредитні...
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 20:39

  wolt450 написав:
  ВIВ написав:
  vladshukin98 написав:После того как карта заблокирована на ней надпись появляется, что она перевыпускается. После нажатия на серый силуэт карты не появляется почему-то никаких вариантов добавления новой карты, полученной на НП.


Карта пришла, в приложении карту заблокировал, а шо дальше?
Ничего не нажимается на сером фоне...
Как ее перевыпустить?

Сьогодні перевипустив
тільки дзвінок або вайбер до них, скинуть пуш
Чекав 8хв на гарячці)


Ого, швидко)))
aanonimovic594
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 20:46

  Dimaa написав:Чи нараховується кешбек при оплаті валютними картками? Служба підтримки на повідомлення не відповідає.

А конвертацію третіх валют рахують через долар?

Я так розумію через євро працюють Кредобанк, Глобус і АБанк?


Ні, тільки за розрахунки на території України, так, конвертація там через доллар - бо Мастеркард
aanonimovic594
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 01:02

  aanonimovic594 написав:тільки за розрахунки на території України

ізя прямо під категорією пише, скільки дає на закордонні розрахунки. Як думаєте, для чого?

  aanonimovic594 написав:так, конвертація там через доллар - бо Мастеркард
За класикою, для МС "рідною валютою" якраз вважалося євро, проте розрахункова валюта вже 100500 років не залежить від платіжної системи і банка може вибрати потрібну та зручну саме для неї, а за потреби, може навіть кілька. У даному випадку, розрахункова валюта євро, тому що так вирішив ТАС.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 19:06

  klug написав:
  aanonimovic594 написав:тільки за розрахунки на території України

ізя прямо під категорією пише, скільки дає на закордонні розрахунки. Як думаєте, для чого?

  aanonimovic594 написав:так, конвертація там через доллар - бо Мастеркард
За класикою, для МС "рідною валютою" якраз вважалося євро, проте розрахункова валюта вже 100500 років не залежить від платіжної системи і банка може вибрати потрібну та зручну саме для неї, а за потреби, може навіть кілька. У даному випадку, розрахункова валюта євро, тому що так вирішив ТАС.


хм, дякую, про конвертацію на жаль так і не знаю, оскільки давненько у них не обслуговуюсь, стосовно кеш-беку - якщо, не помиляюсь та раніше навіть і не було
aanonimovic594
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 23:21

Re: izibank

Ехх, зараз знову побачив що Ізібанк прибіг до тупої накрутки відгуків в плей маркеті, підкажіть, будь ласка, як правильно повідомити про це у плей маркет, бо дійсно вже бісить що вони так нагло роблять накрутку відгуків на свій застосунок, аби оцінки в 0 взагалі не пійшли, + можете самостійно переконатись - там всі відгуки майже однакові з неіснуючими умовами
aanonimovic594
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 01:08

  aanonimovic594 написав:, не помиляюсь та раніше навіть і не було

Був, кілька років купував "продукти" на Алі, поки до них не дійшло.
  aanonimovic594 написав:можете самостійно переконатись

Та що тут переконуватися? Принаймні 2 рази, коли застосунок не працював більше тижня і клієнти взагалі не мали доступу до власних коштів, рейтинг був близько 1, здається 1,3 я бачив найменший у них, а потім різко відростав до 4+. Сучасні бізнес-практики... За жоден аутедж, здається, вони навіть не вибачилися.
