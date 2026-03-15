Держал на Заначке небольшую сумму - на всякий случай (экстренный). Понадобились, захожу и вижу, что на Заначке меньше денег, чем я ожидал. В общем, банк списал 1.02 50 грн, а 1.03. - 100 грн, за неактивный основной счет (карту). Звоню с вопросом в КЦ - да, это плата за неактивность карты и мы имеем право снимать эту комиссию с любых счетов, в т.ч. и с Заначки. Сказать, где это написано, не смогла. Кто-то изучал ДКБО или сталкивался - реально где-то прописано такое право?
В общем, похоже, мне проще будет перевести эту заначку с Заначки на, например, Правекс, Раду и др, на 7-8% есть выбор. Может, кто-то подскажет, где можно оперативно перевести с депо на карту и сдернуть сторонним сервисом без комисса на карте-доноре?
ого, цікаво. Але виникає питання з того що ви зазначили - що саме за неактивність ОСНОВНОГО рахунку. Ну тобто якщо наприклад у когось є основний гривневий рахунок і є ще доларовий рахунок. То кошти за неактивність спишуться лише за відсутність активності по основному рахунку чи можуть списатися навіть коли немає активності наприклад по доларовому рахунку? Або наприклад по єПідтримці? Бо наприклад в мене чотири різних рахунки - кдв грн, кдв дол, кредитка, єПдтримка, і що тоді, по кожній потрібно підтримувати активність, щоб нк списали кошти, чи лише по основному рахунку підтримувати активність? І на останок ще питання - скільки там у ІЗІ строк неактивності, після якого починають списувати плату?
А как это на практике работает? Валяется кредитка на полке, например, три месяца. Воспользовался, поискали - поискали личных средств нет (и в тасе в том числе) В счет кредитных надеюсь не списывают? И счёт после этого становится активным и в след. месяце уже нет платы за обслуживание?
emeta написав:И счёт после этого становится активным и в след. месяце уже нет платы за обслуживание?

із щомісячним збільшенням на 50 грн
Це фраза
із щомісячним збільшенням на 50 грн
наштовхнула Вас на таку думку?
то есть плата за обслуживание неактивного счета будет списана как только появятся личные средства? Но если их нет месяц, два. три.. год. Кредиткой ты уже пользуешься, счет все равно будет считаться неактивным и будут попытки списания?
Эта плата в любом случае списывается приоритетно во время погашения задолженности по кредитке или изя годами помнит, что ты ставил кредитку на паузу и спишет их как только появится залишок власних коштів?
4.2.3. У випадку недостатності коштів для виконання Договірного списання в повному обсязі Сторони погоджуються, що Договірне списання може здійснюватися частково (в частині наявних коштів). Банк кожного Операційного дня проводить перевірку стану Поточного рахунку Клієнта, та, за умови наявності коштів на ньому, здійснює платіж/ платежі в повному обсязі або частково, до повного погашення заборгованості.
4.2.10. Банк самостійно обирає черговість здійснення Договірного списання за всіма укладеними договорами, що передбачають здійснення Договірного списання. Банк на власний розсуд може змінити черговість погашення грошових зобов'язань Клієнта.
Краще здійснювати хоча б одну операцію впродовж трьох місяців і не доводити стан рахунку до неактивного.