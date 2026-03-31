la9 написав:Держал на Заначке небольшую сумму - на всякий случай (экстренный). Понадобились, захожу и вижу, что на Заначке меньше денег, чем я ожидал. В общем, банк списал 1.02 50 грн, а 1.03. - 100 грн, за неактивный основной счет (карту). Звоню с вопросом в КЦ - да, это плата за неактивность карты и мы имеем право снимать эту комиссию с любых счетов, в т.ч. и с Заначки. Сказать, где это написано, не смогла. Кто-то изучал ДКБО или сталкивался - реально где-то прописано такое право?
ого, цікаво. Але виникає питання з того що ви зазначили - що саме за неактивність ОСНОВНОГО рахунку. Ну тобто якщо наприклад у когось є основний гривневий рахунок і є ще доларовий рахунок. То кошти за неактивність спишуться лише за відсутність активності по основному рахунку чи можуть списатися навіть коли немає активності наприклад по доларовому рахунку? Або наприклад по єПідтримці? Бо наприклад в мене чотири різних рахунки - кдв грн, кдв дол, кредитка, єПдтримка, і що тоді, по кожній потрібно підтримувати активність, щоб нк списали кошти, чи лише по основному рахунку підтримувати активність? І на останок ще питання - скільки там у ІЗІ строк неактивності, після якого починають списувати плату?
В моєму випадку простіше - у мене тільки карта в грн та Заначка.
І я так і не знайшов, де б було прописано право банки списувати коміс з іншого рахунку.
А ще я подав скаргу регулятору. Зареєстрували, подивимось...
la9 написав:І я так і не знайшов, де б було прописано право банки списувати коміс з іншого рахунку.
Десь у ДКБО повинно бути, що дозволяєте списувати з рахунків, які відкриті в ТАС.
https://izibank.com.ua/files/for-client ... 260210.pdf сторінка 89, п. 4.2.1 - списувати грошові кошти з будь-яких рахунків, що відкриті в Банку для погашення усіх грошових зобов’язань Клієнта перед Банком, у т.ч. комісій та винагород за отримані Клієнтом Послуги, несанкціонованої заборгованості, заборгованості за користування Кредитом, в тому числі для погашення (повернення) використаної суми Кредиту в межах Кредитного ліміту/Ліміту, сплати нарахованих процентів за користування Кредитом, суми страхових платежів та будь-яких інших платежів за користування Кредитом, суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (якщо цього вимагає законодавство) та платежів, пов’язаних з використанням Платіжних карток а також погашення іншої Заборгованості Клієнта перед Банком, в тому числі по укладеним договорам поруки
4.2.2. Клієнт, приєднуючись до Договору, надає розпорядження (доручає) Банку здійснювати Договірне списання з Рахунків, що відкриті в Банку, а також рахунків, які будуть відкриті в Банку в майбутньому, на користь Банку будь-яких грошових коштів, які становлять будь-яку заборгованість Клієнта перед Банком (у тому числі заборгованість за Кредитом, зі сплати процентів, комісій, неустойки (штрафів), а також заборгованість в розмірі вартості Послуг, що здійснені з використанням Рахунку та інших платежів та зобов’язань Клієнта згідно з Тарифами, угодами Сторін, тощо). Договірне списання здійснюється Банком за умови настання строку виконання відповідних зобов’язань Клієнта у розмірі та в строки, передбачені Тарифами та Договором, без надання додаткових документів