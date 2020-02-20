Відгуки про ICU

посетитель написав:
Дивлюся написано торгова сесія о 15-00 відкривається.Це завжди так?Незручно дуже.Ціни я так розумію тільки ж коли вона відкрита з'являться.А закривається тоді о котрій годині?
Время открытия сессии несколько плавающее. В этом году по дням было так:
ICU Trade Support Bot, [01/01/2026 10:56]
Торгова сесія відкрита.
Закриття сесії о 16:30
ICU Trade Support Bot, [01/05/2026 10:44]
ICU Trade Support Bot, [01/06/2026 10:32]
ICU Trade Support Bot, [01/07/2026 10:37]
ICU Trade Support Bot, [01/08/2026 10:56]
ICU Trade Support Bot, [01/09/2026 10:40]
ICU Trade Support Bot, [01/12/2026 10:46]
А где написано, что в 15:00 открывалась?
В это время уже до закрытия не далеко.