Введення в експлуатацію будинку в 2020 році, жити по-новому?

Додано: Вів 15 вер, 2020 16:33

Сфера архітектури й містобудування зводиться до того, що будь-який побудований об'єкт, в тому числі приватний житловий, дачний, садовий будинок потрібно вводити в експлуатацію. Ці питання регламентуються Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" й іншими підзаконними нормативними актами.В 2020 році введення в експлуатацію змінюється, в частині:1. Новий орган для реєстраційних дій дозвільних документів - Державна сервісна служба містобудування.2. Врегульоване питання по присвоєнню адреси на рівні Закону, яку можна присвоювати, як до реєстрації дозвільних документа та декларації про готовність до експлуатації, так і після, перед реєстрацією в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.3. Функції інспектування будівництва відібрані в органу, що водночас займається реєстрацією до Єдиного реєстру дозвільних документів, тобто це право має виключно Державна інспекція містобудування.4. Заборонено скасовувати будівельний паспорт, містобудівні умови та обмеження лише за рішенням інспектора, так само дозвіл на будівництво й декларацію про готовність, - тільки за рішенням суду, аналогічно з реєстрацією в ДРРП.5. Ізюминка на торті це портал ДІЯ, який досі не працює для містобудування, тобто з 7 липня і по даний момент осені 2020 немає можливості подати щось електронно!6. Зроблений реєстр будівельної діяльності, в якому значно більше видно інформації про будівництво будинку.Загалом предметно проникаючи в процедуру введення в експлуатацію, навіть найпростішого класу наслідків, на підставі будівельного паспорту, там теж є свої відмінності для введення садового, житлового, дачного будинку в експлуатацію. При цьому можуть існувати делікти Державних будівельних норм, за яких відділи містобудування і архітектури на місцях будуть футболити людину й не затверджувати наміри будівництва.Щоб про це все дізнатися, прочитати про модельовані ситуації, які виникають при введенні в експлуатацію будинку, нові зміни, як вирішувати проблеми по ДБН, яким чином працювати над декларацією про готовність до експлуатацію слід ознайомитись з корисною статтею для самостійного введення в експлуатацію будинків, яку варто добавляти і закладки