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Делаем 10х
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:08
St/2
спасибо. Я думаю что Тесла должна еще выстрелить, потому что автомобили делаются чтобы они не ламались. БМВ Х5 создается чтобы ламаться в будущем.
Минус теслы: нету сервисов, надо самостоятельно что-то ремонтировать.
Я думаю что Тесла должна выстрелить еще.
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proftpd66
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:21
proftpd66 написав:
Я думаю что Тесла должна выстрелить еще.
треба починати дивитись на інше дітище генія - SpaceX
там потенціал 1000x
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Додано: Вів 08 гру, 2020 16:57
proftpd66 написав:St/2
спасибо. Я думаю что Тесла должна еще выстрелить, потому что автомобили делаются чтобы они не ламались. БМВ Х5 создается чтобы ламаться в будущем.
Минус теслы: нету сервисов, надо самостоятельно что-то ремонтировать.
Я думаю что Тесла должна выстрелить еще.
Ощущение что Вы точно знаете о стратегии Тесла - машина на века )
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Додано: Сер 09 гру, 2020 13:52
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 22:12
St/2 написав:
Предлагаю продавать один фьючерс на каждые 1000 дол капитала
Если случится большой ппц и волатильность взлетит, то маржинальные требования по фьючерсам могут резко возрасти, что может привести к маржинколу даже прибыльных позиций, которые будут ликвидированы до того как достигнут 10х
Тут нужен просчет оч серьезный
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Додано: Пон 05 лип, 2021 18:11
St/2 написав: proftpd66 написав:St/2
спасибо. Ликбез будет?
А что тут анализировать, 3% в месяц это 40% с реинвестом.
Но суть то не в том. Вот за этот месяц 3%, если бы не завал, то и 5% вышло. В другой будет 2%. И это условно линейный рост капитала.
Но самое интересное будет когда ставку ФРС подымут, то за каждый 1% роста ставки, будет 3х на счете.
То есть пока мы ждем роста ставки, год или три, мы получаем доход. А когда ставку подымут получаем основную доходность.
Это очень похоже на кол опцион, но временной распад отрицательный (то есть приносит деньги).
Какие результаты за прошедший период?
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Додано: Пон 05 лип, 2021 18:54
Забросил, некогда демо вести.
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St/2
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