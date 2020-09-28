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Бюджет-2021: Рахункова палата
виявила "резерви" доходів...

Бюджет-2021: Рахункова палата виявила "резерви" доходів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:51

Бюджет-2021: Рахункова палата виявила "резерви" доходів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова СП Валерій Пацкан, представляючи підсумки експертизи проекту Бюджету-2021, передає УНН з посиланням на прес-службу Рахункової палати.

Дивися повний текст Бюджет-2021: Рахункова палата виявила \"резерви\" доходів на 20 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:51

.."не учтенными..?!".. как раз ОЧЕНЬ даже учтенными, и уже проданными "резервами" "кому-надо" и за вполне реальные "коврижки"!!..наивные какие ревизоры у нас трудятся.. ))
maestro71
 
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