Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Цікаво, де/на якій гілці це запитати, щоб отримати відповідь?
somilitark написав:Ось вам історія, був нещодавно в Приваті, трохи вирішував свої буденні питання, аж зненацька менеджерка пробила щось в компі і випалила, що за фокуси, ви ж підприємець і не скористалися пільговою кредитною програмою 5-7-9? Я кажу ніт, вона каже, та не може бути, давай агітувати як це просто і легко, там ще буквально відсоток чи два комісій, але якщо створите пару робочих місць, навіть офіційно на мінімалку, то замутим 5%, якщо без робочих місць, то 7. Комерційна нерухомість, основні засоби, вантажні транспортні засоби, або вантажо-пасажирські, навіть оборотні засоби під 9%, беріть, чого тут думати? Я кажу немає куди зростати, усі хлібні місця зайняті, а якщо я полізу там де всі, то втрачу останні ресурси в конкурентній боротьбі, дайте просто втриматися на плаву!!! Так ось до чого я веду, по-перше банки запаковані ресурсами по самі томати. По-друге немає ніш куди можна встромити носа, або дуже стрьомно і прибутки химарні. По-третє ми розвиваємось, гадаю, що у багатьох підприємців тяжкі часи, немає попиту, у нас у населення 80 і більше відсотків витрачає на їжу і комунальні послуги, де там простір на якійсь "делікатеси?" А в продуктах харчування така конкуренція. що там просто завал, якщо лізти в будь якє виробництво, то це вже блище до кількасот тисяч у.е., не моя орбіта. в-четверте, уряд красава, що зробив пільгову програму 5-7-9, але в мене добрий знайомий попав в капкан, він задумав побудувати черговий торгівельний центр, зніс власний магазин, узяв пільговий кредит, вартість будівництва минулим літом оцінили в 5.8 лямів гривні. Ще як копали котлован, то вже не вписувались у бюджет, бо багато було води и треба було рити глибше, укріплювати, вони вже гахнули майже півляма не запланованих видатків і то плюнули, щоб вписуватись в бюджет. А в цьому році все подорощало, вже вартість під 10 лямів, будують вже фактично за його гроші, бо банк давав тільки 50% під залог його активів, він шукає соінвестора але ніхто не хоче лізти, бо цей тіпок мутний і ніхто не бачить перпектив в цій справі, поруч того лайна вже набудували. Ось така справа, з пропозицією грошей в нас все добре, а от ніш немає, нема куди зростати. Девал нічого не дасть, бо зараз фактично йде чергове зубожіння населення, доходи зросли на 10% за рік, а ціни вище. Немає ніш, все дуже конкурентно в будь якій сфері, ось і все що треба знати про ваші теоретичні навіювання, реальність вона зовсім інша, чекаєм на якісь нові фактори, не знаю які, але як люди кажуть: хоч би не гірше))
Тобто, комерційне приміщення маю право купити з плечем під 9% і під його ж заставу, але НЕ маю права це приміщення комусь здати в оренду?(наприклад атб) Маю право лише самому "стати атб"?
Але ж здавати комерційне приміщення в оренду - це теж підприємницька діяльність і сплата податків! Що не так?
Напишу сюда поскольку там тема ипотеки оффтоп и видимо мало кого интересует
Математически чтобы 5 выиграло в лотерею 25 должно в нее проиграть, любые инвестиции на нерастущем или падающем рынке это попытка перетягивания одеяла (или игра в музыкальные стулья). Много неявных рисков вполне влияющих на общий исход. И ни одного инструмента защиты от них.
Изучите например медстраховки для всей вашей семьи, за 20к в месяц вы не получаете по сути нифига, в перечне исключений будут все наиболее дорогостоящие диагнозы. Ну или потеря работоспособности скажем на год, получить от фонда занятости компенсацию будет очень проблемно. Есть тысячи диагнозов при которых дефакто теряется работоспособность, но инвалидность по ним не положена.
Само законодательство так построено, если кому то должен чуть чуть споткнувшись сразу теряешь всё. Должна быть фин.подушка на 50% суммы кредита. А люди лезут в кредиты с голым задом уверены что с ними ничего не случиться.