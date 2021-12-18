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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 19:15

  vitaliian написав:Успіх для маленьких помещений максимальный дизайн это сочетание белого матового белого глянца и дерева. Остальное уже цыганщина. Белые полы тоже неплохо смотрятся. А белым дверям вообще нет альтернативы.

https://youtube.com/shorts/mtMjqLu7GCA?feature=share

Це ж уривок з мого майбутнього ремонту! :shock: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 19:20

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх для маленьких помещений максимальный дизайн это сочетание белого матового белого глянца и дерева. Остальное уже цыганщина. Белые полы тоже неплохо смотрятся. А белым дверям вообще нет альтернативы.

https://youtube.com/shorts/mtMjqLu7GCA?feature=share

Це ж уривок з мого майбутнього ремонту! :shock: :mrgreen:

Я знал что вам понравится)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 15:09

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Zebra написав:Скупайтесь, газ по 1380 баксов. Тепличный бизнес лег.

Че покупать...

Одноразові кульочки :!: :idea: :lol:
Через рік-два, будете продавати - ван кульочок - ван доляр! :mrgreen:

Срочно заводите свой Ютуб блог по инвестициям в пакеты, а то конкуренция нарастает https://youtube.com/shorts/AmGnSGNuOHQ?feature=share
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:29

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:Все впирається лише у виділене☝️ - а останнім часом, то взагалі, місцями хочеться це все кинути і почати щось з нового/чистого листа©
От тільки почати щось нове - ще підґрунтя добре не сформоване/не тверде
попробуйте делать массаж волчицам, всегда под рукой аудитория для аренды вашего смарта, чтобы объявления не давать. На массаж стабильный спрос. Особенно на тайский.
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:18

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:04

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:57

Успіх нащо тут ця інфоциганщина?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:04

  BIGor написав:Успіх нащо тут ця інфоциганщина?

А чому не послухати БЕЗКОШТОВНО "вижимку" з розумних книг?
Ніхто ж не каже/примушує купувати їхні платні курси! ;)
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:24

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Успіх написав:
  BIGor написав:Успіх нащо тут ця інфоциганщина?

А чому не послухати БЕЗКОШТОВНО "вижимку" з розумних книг?
Ніхто ж не каже/примушує купувати їхні платні курси! ;)
Якби з розумних...
Faceless
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