Для розширення кругозору...імяреки краще розуміють оточення Гордона...на чому вони хочуть заробляти.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 гру, 2021 17:21
Додано: Пон 03 січ, 2022 10:38
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Вів 04 січ, 2022 16:16
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Сер 05 січ, 2022 14:48
Укрбанкам - теж так треба відповідати?
Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:49
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:04
Хотя бы в праздник не про деньги
|