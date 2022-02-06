Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
До речі - як там ваша іпотека? Все по старому, ніяких змін? Вже десь рік пройшов...
Так от, хотів запитати - якщо б ви тоді взяли не "для себе", а для здачі в оренду (доплюсуйте ще сюди витрати на ремонт) - то орендарі б покривали ваші іпотечні мсячні витрати? І, якщо так, то це лише завдяки першому внеску 50%? А якщо б перший внесок був би 30% - то повністю оренда б не перекривала місячні платежі?
І друге питання - якщо б цю іпотечну квартиру зараз продати по ринковій ціні(є ж аналогічні варіанти на олх) - то, відмінусовуючи все, що ви вже віддали банку, - скільки тисяч доларів могли б мати прибутку? Чи, +/- вийшли б в нуль?
До речі - як там ваша іпотека? Все по старому, ніяких змін? Вже десь рік пройшов...
Так от, хотів запитати - якщо б ви тоді взяли не "для себе", а для здачі в оренду (доплюсуйте ще сюди витрати на ремонт) - то орендарі б покривали ваші іпотечні мсячні витрати? І, якщо так, то це лише завдяки першому внеску 50%? А якщо б перший внесок був би 30% - то повністю оренда б не перекривала місячні платежі?
І друге питання - якщо б цю іпотечну квартиру зараз продати по ринковій ціні(є ж аналогічні варіанти на олх) - то, відмінусовуючи все, що ви вже віддали банку, - скільки тисяч доларів могли б мати прибутку? Чи, +/- вийшли б в нуль?
Менше року. Ну які там могли бути зміни - частину погашено, частково з того достроково, відповідно обов'язковий платіж став трохи менший через перерахунок. Платіж відпочатку був приблизно як оренда подібної квартири, враховуючи ремонт. Якби перший внесок був менший - можливо теж перекривало б, але не факт (платіж був би десь на верхній межі можливої ставки оренди)
По другому питанню самому цікаво, але аналогів не так багато. Варіянтів дешевше серед +/- аналогів останеім часом взагалі не знаходив, причому навіть трохи в гірших локаціях, але досить точно дати поточну оцінку важко, і відповідно оцінити "фін результат", тим паче, задачі перепродавати взагалі не стояло
Успіх написав:Може якісь цікаві ставки по іпотеці з'явились? Може цікавий кредит 5-7-9 - під який можна взяти комерцію і кайфувати?
НЕВЖЕ ЛЮДИ НІЧИМ НЕ ЦІКАВЛЯТЬСЯ?
ви якось , начебто у Львовы живете галичанин , але якось не розумієте, що особливо у Львові не прийнято ділитися успіхом безкоштовно і ніхто не любить цього робити. Хто знає той мовчить і буде мовчати це ж наш галицький менталітет , да і загалом менталітет багатьох . Запропонуйте винагороду за консультацію $100-500-1000 і відбою не буде. А як ні то запишіться на платні бізнес курси там вам дадуть готову бізнес модель за гроші , навчать всьому в комплексі , блага і курси є і спеціалісти є .
Faceless написав:До речі, невеликий нюанс з іпотекою. 5 листопада 2021 зєля підписав закон 1871 Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні. Так от, тепер, поки на нерухомості є якесь обтяження, в тому числі іпотека, там не можна зареєструватися. Взагалі. ЦНАПи одразу відмовляють
бред какой-то. Для наоговой льготы как раз нужна прописка по месту ипотеки...
Faceless написав:До речі, невеликий нюанс з іпотекою. 5 листопада 2021 зєля підписав закон 1871 Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні. Так от, тепер, поки на нерухомості є якесь обтяження, в тому числі іпотека, там не можна зареєструватися. Взагалі. ЦНАПи одразу відмовляють
бред какой-то. Для наоговой льготы как раз нужна прописка по месту ипотеки...
Faceless написав:До речі, невеликий нюанс з іпотекою. 5 листопада 2021 зєля підписав закон 1871 Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні. Так от, тепер, поки на нерухомості є якесь обтяження, в тому числі іпотека, там не можна зареєструватися. Взагалі. ЦНАПи одразу відмовляють
бред какой-то. Для наоговой льготы как раз нужна прописка по месту ипотеки...
Согласен, бред, но можете сами почитать
та я уже и читал и спрашивал у банк.работника, нужна ли бумажка с пропиской, которую якобы тоже отменили - то все как-то мутно.
Нашел, во дебилы!
Стаття 12. Відмова у декларуванні або реєстрації місця проживання (перебування) особи 1. Орган реєстрації відмовляє у внесенні до реєстру територіальної громади інформації про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) особи у разі, якщо:
1) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа декларує або реєструє як місце проживання (перебування);
Крім того, відтепер документом, що підтверджує декларування (реєстрацію) місця проживання є витяг з Єдиного демографічного реєстру, в тому числі в електронній формі, а не відмітка у паспорті. До паспортів старого зразка (у формі книжечки) записи про реєстрацію/декларування місця проживання також вноситися не будуть. варто зазначити, що однією з підстав відмови у реєстрації/декларуванні місця проживання є наявність обтяжень щодо нерухомого майна, у якому особа хоче зареєструвати/задекларувати місце проживання. Враховуючи, що обтяження щодо нерухомого майна можуть виникнути з досить різноманітних підстав (заборгованість за кредитом, несплачений штраф за порушення ПДР, перебування майна в іпотеці), така підстава необґрунтовано обмежує можливість особи зареєструватися/задекларувати місце проживання в житлі, в якому ця особа мешкає. При цьому таке обмеження неможливо обійти навіть за згодою обтяжувача.Окремо слід відзначити, що Законом не передбачено внесення змін до процесуальних кодексів, що може спричинити виникнення спірних ситуацій у майбутньому. Зокрема, згідно ст. 27 Цивільного процесуального кодексу, позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування, якщо інше не передбачено законом. Процесуальні документи також направляються особі за зареєстрованим місцем проживання, надсилання їх за задекларованим місцем проживання не передбачено. Таким чином, процесуальні кодекси не адаптовані до змін, які будуть запроваджені вже протягом найближчих днів. https://r2p.org.ua/reyestracziya-prozhy ... ho-novogo/
Успіх написав:З незліченної чисельності учасників цього форума - нікому не цікава сама ідея/назва гілки? Ніхто новий не заходить/не цікавиться...
назва гилкы априори утопическая. Я вам уже когда-то доказал на расчетах.[/quote]
--- Та все нормас)) Просто, дивлячись ютуб-ролики російських "кіосаків")) - то там можуть зробити перший внесок лише 10%(а моментами, то і кредитними внести перший внесок ) - але далі, в них все гарно виходить, якщо вони однуху розбивають на 2 студії, чи двокімнатну - на 4 студії, - і виходить, що повністю оренда перекриває платіжки по іпотеці, а в деяких випадках - то і зверху ще трохи залишається! А в Україні - то щоб теж так гарно цифри танцювали, то просто треба перший внесок збільшити до 40-50% - і вуаля, - теж буде виходити, що іпотеку сплачують за вас орендарі, а ви- кайфуєте! От і вся математика))
Он, вгорі, Фейслес підтвердив, що якщо б він здавав свою іпотечну квартиру, то оренда перекривала б його іпотечні платежі!(так, як він вніс 50% першого внеску, - якщо я не помиляюсь)
Faceless написав:Платіж відпочатку був приблизно як оренда подібної квартири, враховуючи ремонт. Якби перший внесок був менший - можливо теж перекривало б, але не факт (платіж був би десь на верхній межі можливої ставки оренди)