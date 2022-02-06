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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 111112113114
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:02

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:Просто, дивлячись ютуб-ролики російських "кіосаків")) - то там можуть зробити перший внесок лише 10%(а моментами, то і кредитними внести перший внесок :mrgreen: ) - але далі, в них все гарно виходить, виходить, що повністю оренда перекриває платіжки по іпотеці, а в деяких випадках - то і зверху ще трохи залишається!
скажу коротко - саме те що я процитував працює реально сьогодні в Україні, зараз в цю хвилину.але Можливо перший внесок буде побільше, бо сама іпотека бралась рік тому + -
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:04

  Ромасик написав:
  Успіх написав:якщо вони однуху розбивають на 2 студії, чи двокімнатну - на 4 студії, - і виходить,
а если еще туда шлюх загнать :idea:
если внести 90%, то еще лучше перекрылось бы.

вы очень близки к сути , обычно не надо загонять - они сами ! находят и сами орендуют ! :oops: :wink:

Готовая рабочая бизнес схема для Долярчика - БЕСПЛАНТО поделился ! профит хороший , работает прямо сейчас в эти минуты в Украине :!:


P.S. смотрим выпуск Эквадор - "мир на изнанку"
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  #<1 ... 111112113114
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