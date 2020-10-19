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Инвест стандарт
investstandart.com

Инвест стандарт investstandart.com
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:18

Инвест стандарт investstandart.com

Дамы и господа, кто что думает о Инвест стандарт :?:
Доходность в гривне 12-18% на сегодняшний день даже не покрывает инфляцию.. :!: :?:
Увидел Видео Егор Полищук

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Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
FOXes
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:37

FOXes

знайомство із новачками має початись із дослідження, за 3 хв що я побачив -

1) на сайті не вказано ліцензій (які очевидно має мати будь-яка компанія, що займається фінансами в праввовому полі)
2) який ЄДРПОУ цієї фірми? юконтрол її не знає http://prntscr.com/v2uqvg
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:52

на сайте обнаружил только такие документы: ФК
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
FOXes
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Повідомлень: 82
З нами з: 14.11.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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