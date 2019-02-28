Инвестиции в аграрный сектор Украины

Додано: Вів 07 вер, 2021 09:07

Инвестиционные проекты и стартапы в Украине





Предлагается инвестиция в высокорентабельный и надежный бизнес «под ключ» в сфере грузовых железнодорожных перевозок, с минимальными рисками и вовлеченностью.



Отрасль: Транспорт и логистика

Вид деятельности: Железнодорожный транспорт

Стадия проекта: Ранние стадии (Early Stage)

Требуемые инвестиции: 162 000 000 грн.

Тип инвестиций: Участие в капитале

Окупаемость инвестиций, лет: 7

О проекте



Проект предлагает профессиональное комплексное сопровождение инвестора по созданию транспортной компании (бизнеса) путем приобретения грузовых железнодорожных вагонов (тип: полувагон) с последующей их сдачей в аренду и получением стабильного арендного дохода, втрое превышающего аналогичный доход в сфере недвижимости.

На выбор инвестора: создание новой компании под ключ, или покупка действующей компании с парком вагонов и заключенными арендными контрактами, генерирующей чистый денежный поток.

Объект инвестирования – полувагон – наиболее универсальный и востребованный на рынке страны.

Гарантированный круглогодичный спрос (365 дней в году) на вагоны со стороны крупнейших компаний-грузовладельцев (МЕТИНВЕСТ, Ferrexpo, АрселорМиталл, ЕВРАЗ и другие) в связи существующим дефицитом на рынке и ростом объемов перевозимых грузов.

Наработаны отношения с крупными украинскими банками, кредитующими данный бизнес, что позволяет привлечь банковское финансирование и дополнительно увеличить рентабельность инвестиций.

О рынке железнодорожной логистики в Украине



Совокупная длина путей: 21 тыс. км – это второе место среди стран СНГ и шестое в Европе.

65% всех грузов в Украине перевозятся железнодорожным транспортом, по этому показателю Украина – четвертая в мире после России, Китая и Индии.

2/3 всех железнодорожных грузов перевозятся в полувагонах — это самый массовый и востребованный тип вагона в Украине.

Парк полувагонов в Украине составляет 97 тыс. штук, из которых 50 тыс. – вагоны «Укрзализныци», 47 тыс. – парк частных владельцев.

Факторы роста ставки аренды полувагонов



Оценки текущего дефицита полувагонов – от 18 до 40 тыс. ед.

36 000 полувагонов собственности «УЗ» имеют истекший срок службы (старше 22 лет), которые подлежат списанию по мере строительства новых вагонов.

По прогнозам экспертов, в ближайшие 5 лет спрос на ЖД-перевозки в Украине ожидает рост от 15% до 33%, что окажет дополнительное влияние на рост арендных ставок.

Постепенный переход «УЗ» от непрозрачного, планового формирования стоимости использования парка к рыночной – имеет существенное влияние на рост ставок аренды по частному парку грузовых вагонов в Украине.

+38% в год – составил в среднем прирост суточной ставки аренды полувагона за 2014-2018 года.

Подробное описание инвестиционного проекта



Высокая рентабельность и стабильный доход:

Приобретение новых полувагонов (от 10 и более единиц) непосредственно у производителя по лучшей цене на рынке.

Гарантированная передача вагонов в аренду с первого дня по рыночным ставкам (выплата арендной ставки – ежемесячно, договор аренды – от 1 года).

Затраты собственника на содержание парка – первые три года отсутствуют (3 года – гарантия от производителя, первое техобслуживание вагона – через 3 года с момента производства).

Безопасность и надёжность:

24/7 – возможность в любой момент отследить местонахождение вагона.

В случае повреждения (крайне редко) – минимальные затраты на ремонт.

Номинальный срок эксплуатации полувагона – 22 года с возможностью продления до 30 лет и более.

Возможность страхования.

Минимальная вовлеченность инвестора:

Мы предоставляем комплексное консультационное, техническое, информационное сопровождение сделки «под ключ», включая постройку вагонов и прием их в аренду на выгодных условиях.







Тіло кредиту 162 000 000 грн.

Відсотки 28 350 000 грн.

Оренда 1 (одного) вагона 750 грн./доба (75 000 грн. / 100 одиниць).

75 000 х 364 дні х 7 років = 191 100 000 грн.

Залишок 750 000 грн. - непередбачувані витрати, плановий огляд рухомого складу.





ТОВ"САРМАТІЯ ГРУП"

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