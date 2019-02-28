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Инвестиции в аграрный сектор Украины
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:02

Инвестиции в аграрный сектор Украины

Приветствую друзья, меня зовут Илья Кислица, я инвестиционный консультант компании White Sharks Capital.
Более чем уверен что вы именно тот человек, который находится в поисках собственного источника дохода с учетом максимизации прибыли и минимизации всех возможных рисков.
White Sharks Capital - это первый аграрный инвестиционный фонд, который занимается финансированием представителей мелкого, среднего и крупного аграрного бизнеса и параллельно мы ведем закупки сель. Хоз. Техники и оборудования в основном из Штатов и Канады.
Наш фонд стоит на финише ваших длительных поисков, так как мы предоставляем полное юридическое сопровождение каждой нашей сделки с полным пакетом всех гарантий и предлагаем высокий и стабильный уровень дохода на территории Украины. Мы не обещаем никаких золотых гор в виде 100-200% годовых общего дохода и не пускаем пыль в глаза, мы предлагаем вам заработать деньги вместе с нами, честно и безопасно.
Если вы желаете сдвинутся с мертвой точки в плане управления личных финансов, если вы хотите перестать строить воздушные замки и начать реально зарабатывать деньги, тогда моя компания с радостью откроет вам эти двери и поприветствует вас в рядах наших партнеров.

И помните главное, Значимые перемены в жизни начинаются с первого шага. Сделать его трудно и сделать его легко. Трудность в том, чтобы на него решиться. Легко, потому что это всего лишь один шаг, он так мал по сравнению с расстоянием, которое предстоит пройти.
https://youtu.be/djqrfWBgges
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:07

Предложение о сотрудничестве.

Инвестиционные проекты и стартапы в Украине


Предлагается инвестиция в высокорентабельный и надежный бизнес «под ключ» в сфере грузовых железнодорожных перевозок, с минимальными рисками и вовлеченностью.

Отрасль: Транспорт и логистика
Вид деятельности: Железнодорожный транспорт
Стадия проекта: Ранние стадии (Early Stage)
Требуемые инвестиции: 162 000 000 грн.
Тип инвестиций: Участие в капитале
Окупаемость инвестиций, лет: 7
О проекте

Проект предлагает профессиональное комплексное сопровождение инвестора по созданию транспортной компании (бизнеса) путем приобретения грузовых железнодорожных вагонов (тип: полувагон) с последующей их сдачей в аренду и получением стабильного арендного дохода, втрое превышающего аналогичный доход в сфере недвижимости.
На выбор инвестора: создание новой компании под ключ, или покупка действующей компании с парком вагонов и заключенными арендными контрактами, генерирующей чистый денежный поток.
Объект инвестирования – полувагон – наиболее универсальный и востребованный на рынке страны.
Гарантированный круглогодичный спрос (365 дней в году) на вагоны со стороны крупнейших компаний-грузовладельцев (МЕТИНВЕСТ, Ferrexpo, АрселорМиталл, ЕВРАЗ и другие) в связи существующим дефицитом на рынке и ростом объемов перевозимых грузов.
Наработаны отношения с крупными украинскими банками, кредитующими данный бизнес, что позволяет привлечь банковское финансирование и дополнительно увеличить рентабельность инвестиций.
О рынке железнодорожной логистики в Украине

Совокупная длина путей: 21 тыс. км – это второе место среди стран СНГ и шестое в Европе.
65% всех грузов в Украине перевозятся железнодорожным транспортом, по этому показателю Украина – четвертая в мире после России, Китая и Индии.
2/3 всех железнодорожных грузов перевозятся в полувагонах — это самый массовый и востребованный тип вагона в Украине.
Парк полувагонов в Украине составляет 97 тыс. штук, из которых 50 тыс. – вагоны «Укрзализныци», 47 тыс. – парк частных владельцев.
Факторы роста ставки аренды полувагонов

Оценки текущего дефицита полувагонов – от 18 до 40 тыс. ед.
36 000 полувагонов собственности «УЗ» имеют истекший срок службы (старше 22 лет), которые подлежат списанию по мере строительства новых вагонов.
По прогнозам экспертов, в ближайшие 5 лет спрос на ЖД-перевозки в Украине ожидает рост от 15% до 33%, что окажет дополнительное влияние на рост арендных ставок.
Постепенный переход «УЗ» от непрозрачного, планового формирования стоимости использования парка к рыночной – имеет существенное влияние на рост ставок аренды по частному парку грузовых вагонов в Украине.
+38% в год – составил в среднем прирост суточной ставки аренды полувагона за 2014-2018 года.
Подробное описание инвестиционного проекта

Высокая рентабельность и стабильный доход:
Приобретение новых полувагонов (от 10 и более единиц) непосредственно у производителя по лучшей цене на рынке.
Гарантированная передача вагонов в аренду с первого дня по рыночным ставкам (выплата арендной ставки – ежемесячно, договор аренды – от 1 года).
Затраты собственника на содержание парка – первые три года отсутствуют (3 года – гарантия от производителя, первое техобслуживание вагона – через 3 года с момента производства).
Безопасность и надёжность:
24/7 – возможность в любой момент отследить местонахождение вагона.
В случае повреждения (крайне редко) – минимальные затраты на ремонт.
Номинальный срок эксплуатации полувагона – 22 года с возможностью продления до 30 лет и более.
Возможность страхования.
Минимальная вовлеченность инвестора:
Мы предоставляем комплексное консультационное, техническое, информационное сопровождение сделки «под ключ», включая постройку вагонов и прием их в аренду на выгодных условиях.



Тіло кредиту 162 000 000 грн.
Відсотки 28 350 000 грн.
Оренда 1 (одного) вагона 750 грн./доба (75 000 грн. / 100 одиниць).
75 000 х 364 дні х 7 років = 191 100 000 грн.
Залишок 750 000 грн. - непередбачувані витрати, плановий огляд рухомого складу.


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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 16:42

Строительство электростанций на биомассе

Украина обладает огромным потенциалом в виде такого альтернативного источника энергии, как биомасса. Это продукты, отходы и остатки лесного и сельского хозяйства (пеллеты, щепа, опилки, лузга подсолнечника и соломы и пр.), рыбного хозяйства и технологически связанных с ними отраслей промышленности, а также составляющая промышленных или бытовых отходов, которая способна к биологическому разложению.

Услуги по реализации проекта
Перечень основных услуг/работ, предоставляемых в рамках реализации бизнес-проектов сооружения электростанций на биомассе :

Оценка количественных и качественных характеристик биомассы, определение мощности электростанции;
Разработка оптимальной концепции реализации проекта (в том числе, разработка бизнес-плана);
Предпроектные работы (аудит существующих документов, сбор исходных данных для проектирования, разработка технико-экономического обоснования схемы выдачи мощности и пр.);
Получение Технических условий присоединения к внешним электрическим сетям;
Проектные работы;
Выбор и поставка основного оборудования;
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
Ввод объекта в эксплуатацию;
Получение Лицензии на производство электрической энергии;
Получение "зелёного" тарифа;
Заключение всех необходимых договоров для реализации продажи электроэнергии.
Описание проекта
Основная цель проекта – создание бизнеса по продаже электроэнергии в Оптовый рынок электрической энергии Украины по "зеленому" тарифу.

5 причин для реализации проекта сооружения электростанции на биомассе

5 причин для реализации проекта сооружения электростанции на биомассе



Виды биомассы
Действие "зеленого" тарифа распространяется на те виды биомассы, которые способны к биологическому распаду.
Например:

зерновые культурыЗерновые культуры:

солома пшеницы, ячменя и др. (пеллеты, гранулы тюки);
лузга подсолнечника, гречихи, ячменя и др. (пеллеты, брикеты);
стебли кукурузы, подсолнечника и др.








древесинаДревесина:

пеллеты, брикеты;
ветки, обрезки, верхушки деревьев;
другие отходы и продукты деревообработки и лесозаготовки.








Основные условия реализации проектов:

определение источника сырья (топлива для станции);
близкое расположение к внешним электрическим сетям;
определение условий сбора и доставки топлива на электростанцию;
определение условий хранения запасов топлива для электростанции (при необходимости).
Технология производства энергии
Основные блоки технологической схемы производства энергии из биомассы:

источник сырья;
система подготовки биомассы;
система транспортировки биомассы;
генерирующий блок / когенератор;
трансформаторная подстанция.
технологическая схема производства энергии из биомассы



основные этапы реализации проекта



"Зелёные" тарифы для электростанций на биомассе
"Зелёный" тариф на электроэнергию определяется с помощью коэффициента, установленного для электростанций на биогазе, введенных в эксплуатацию в определенный период, со сроком действия до 2030 года.

"Зеленые" тарифы для ЭС на биомассе

Условия работы на Оптовом рынке электрической энергии (ОРЭ)
Осуществление производства и продажи электрической энергии из энергии биомассы подлежит лицензированию в обязательном порядке. Лицензия на производство электрической энергии, а также "зелёный" тариф для каждой конкретной станции утверждается Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Проведение расчётов за выработанную электрическую энергию
Расчеты за произведенную электроэнергию осуществляются ОРЭ ежедневно, в первую очередь среди прочих с теми производителями, которые используют альтернативные источники энергии, без ограничений как по мощности электростанций, так и по объемам произведённой электроэнергии.

Если Вы хотите оценить стоимость сооружения электростанции на биомассе, пожалуйста заполните опросный лист.


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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:36

Строительство электростанций на биомассе

50% стоимости проекта финансирует ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК.

ООО"САРМАТИЯ ГРУПП"
УКРАИНА, КИЕВ
Viber / WhatsApp +38 050 145 20 20
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:02

Строительство электростанций на биомассе

Проєкт залучив 80% вартості будівництва, 50% з яких надає ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК, 30% фінансується за рахунок державних коштів, згідно закону "ПРО ІНВЕСТНЯНЬ".


Інвестняні в Україні: Як працює новація та які сфери цікавлять інвесторів

https://zikua.tv/article/investniani_v_ ... iv_1012312



ТОВ"САРМАТІЯ ГРУП"
Україна, Київ
Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
SarmatiaGroup
 
Повідомлень: 9
З нами з: 22.08.21
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