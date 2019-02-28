Инвестиции в аграрный сектор Украины

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И помните главное, Значимые перемены в жизни начинаются с первого шага. Сделать его трудно и сделать его легко. Трудность в том, чтобы на него решиться. Легко, потому что это всего лишь один шаг, он так мал по сравнению с расстоянием, которое предстоит пройти. https://youtu.be/djqrfWBgges
Предлагается инвестиция в высокорентабельный и надежный бизнес «под ключ» в сфере грузовых железнодорожных перевозок, с минимальными рисками и вовлеченностью.
Отрасль: Транспорт и логистика Вид деятельности: Железнодорожный транспорт Стадия проекта: Ранние стадии (Early Stage) Требуемые инвестиции: 162 000 000 грн. Тип инвестиций: Участие в капитале Окупаемость инвестиций, лет: 7 О проекте
Проект предлагает профессиональное комплексное сопровождение инвестора по созданию транспортной компании (бизнеса) путем приобретения грузовых железнодорожных вагонов (тип: полувагон) с последующей их сдачей в аренду и получением стабильного арендного дохода, втрое превышающего аналогичный доход в сфере недвижимости. На выбор инвестора: создание новой компании под ключ, или покупка действующей компании с парком вагонов и заключенными арендными контрактами, генерирующей чистый денежный поток. Объект инвестирования – полувагон – наиболее универсальный и востребованный на рынке страны. Гарантированный круглогодичный спрос (365 дней в году) на вагоны со стороны крупнейших компаний-грузовладельцев (МЕТИНВЕСТ, Ferrexpo, АрселорМиталл, ЕВРАЗ и другие) в связи существующим дефицитом на рынке и ростом объемов перевозимых грузов. Наработаны отношения с крупными украинскими банками, кредитующими данный бизнес, что позволяет привлечь банковское финансирование и дополнительно увеличить рентабельность инвестиций. О рынке железнодорожной логистики в Украине
Совокупная длина путей: 21 тыс. км – это второе место среди стран СНГ и шестое в Европе. 65% всех грузов в Украине перевозятся железнодорожным транспортом, по этому показателю Украина – четвертая в мире после России, Китая и Индии. 2/3 всех железнодорожных грузов перевозятся в полувагонах — это самый массовый и востребованный тип вагона в Украине. Парк полувагонов в Украине составляет 97 тыс. штук, из которых 50 тыс. – вагоны «Укрзализныци», 47 тыс. – парк частных владельцев. Факторы роста ставки аренды полувагонов
Оценки текущего дефицита полувагонов – от 18 до 40 тыс. ед. 36 000 полувагонов собственности «УЗ» имеют истекший срок службы (старше 22 лет), которые подлежат списанию по мере строительства новых вагонов. По прогнозам экспертов, в ближайшие 5 лет спрос на ЖД-перевозки в Украине ожидает рост от 15% до 33%, что окажет дополнительное влияние на рост арендных ставок. Постепенный переход «УЗ» от непрозрачного, планового формирования стоимости использования парка к рыночной – имеет существенное влияние на рост ставок аренды по частному парку грузовых вагонов в Украине. +38% в год – составил в среднем прирост суточной ставки аренды полувагона за 2014-2018 года. Подробное описание инвестиционного проекта
Высокая рентабельность и стабильный доход: Приобретение новых полувагонов (от 10 и более единиц) непосредственно у производителя по лучшей цене на рынке. Гарантированная передача вагонов в аренду с первого дня по рыночным ставкам (выплата арендной ставки – ежемесячно, договор аренды – от 1 года). Затраты собственника на содержание парка – первые три года отсутствуют (3 года – гарантия от производителя, первое техобслуживание вагона – через 3 года с момента производства). Безопасность и надёжность: 24/7 – возможность в любой момент отследить местонахождение вагона. В случае повреждения (крайне редко) – минимальные затраты на ремонт. Номинальный срок эксплуатации полувагона – 22 года с возможностью продления до 30 лет и более. Возможность страхования. Минимальная вовлеченность инвестора: Мы предоставляем комплексное консультационное, техническое, информационное сопровождение сделки «под ключ», включая постройку вагонов и прием их в аренду на выгодных условиях.
Тіло кредиту 162 000 000 грн. Відсотки 28 350 000 грн. Оренда 1 (одного) вагона 750 грн./доба (75 000 грн. / 100 одиниць). 75 000 х 364 дні х 7 років = 191 100 000 грн. Залишок 750 000 грн. - непередбачувані витрати, плановий огляд рухомого складу.
Украина обладает огромным потенциалом в виде такого альтернативного источника энергии, как биомасса. Это продукты, отходы и остатки лесного и сельского хозяйства (пеллеты, щепа, опилки, лузга подсолнечника и соломы и пр.), рыбного хозяйства и технологически связанных с ними отраслей промышленности, а также составляющая промышленных или бытовых отходов, которая способна к биологическому разложению.
Услуги по реализации проекта Перечень основных услуг/работ, предоставляемых в рамках реализации бизнес-проектов сооружения электростанций на биомассе :
Оценка количественных и качественных характеристик биомассы, определение мощности электростанции; Разработка оптимальной концепции реализации проекта (в том числе, разработка бизнес-плана); Предпроектные работы (аудит существующих документов, сбор исходных данных для проектирования, разработка технико-экономического обоснования схемы выдачи мощности и пр.); Получение Технических условий присоединения к внешним электрическим сетям; Проектные работы; Выбор и поставка основного оборудования; Строительно-монтажные и пусконаладочные работы; Ввод объекта в эксплуатацию; Получение Лицензии на производство электрической энергии; Получение "зелёного" тарифа; Заключение всех необходимых договоров для реализации продажи электроэнергии. Описание проекта Основная цель проекта – создание бизнеса по продаже электроэнергии в Оптовый рынок электрической энергии Украины по "зеленому" тарифу.
5 причин для реализации проекта сооружения электростанции на биомассе
5 причин для реализации проекта сооружения электростанции на биомассе
Виды биомассы Действие "зеленого" тарифа распространяется на те виды биомассы, которые способны к биологическому распаду. Например:
зерновые культурыЗерновые культуры:
солома пшеницы, ячменя и др. (пеллеты, гранулы тюки); лузга подсолнечника, гречихи, ячменя и др. (пеллеты, брикеты); стебли кукурузы, подсолнечника и др.
древесинаДревесина:
пеллеты, брикеты; ветки, обрезки, верхушки деревьев; другие отходы и продукты деревообработки и лесозаготовки.
Основные условия реализации проектов:
определение источника сырья (топлива для станции); близкое расположение к внешним электрическим сетям; определение условий сбора и доставки топлива на электростанцию; определение условий хранения запасов топлива для электростанции (при необходимости). Технология производства энергии Основные блоки технологической схемы производства энергии из биомассы:
источник сырья; система подготовки биомассы; система транспортировки биомассы; генерирующий блок / когенератор; трансформаторная подстанция. технологическая схема производства энергии из биомассы
основные этапы реализации проекта
"Зелёные" тарифы для электростанций на биомассе "Зелёный" тариф на электроэнергию определяется с помощью коэффициента, установленного для электростанций на биогазе, введенных в эксплуатацию в определенный период, со сроком действия до 2030 года.
"Зеленые" тарифы для ЭС на биомассе
Условия работы на Оптовом рынке электрической энергии (ОРЭ) Осуществление производства и продажи электрической энергии из энергии биомассы подлежит лицензированию в обязательном порядке. Лицензия на производство электрической энергии, а также "зелёный" тариф для каждой конкретной станции утверждается Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Проведение расчётов за выработанную электрическую энергию Расчеты за произведенную электроэнергию осуществляются ОРЭ ежедневно, в первую очередь среди прочих с теми производителями, которые используют альтернативные источники энергии, без ограничений как по мощности электростанций, так и по объемам произведённой электроэнергии.
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