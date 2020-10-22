RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський прокоментував
слова Шмигаля про те, що...

Зеленський прокоментував слова Шмигаля про те, що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:32

Зеленський прокоментував слова Шмигаля про те, що...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий відмовитися від президентської пенсії, якщо в країні будуть проблеми з їх виплатою і розміром.

Дивися повний текст Зеленський прокоментував слова Шмигаля про те, що Україна не зможе виплачувати пенсії через 15 років.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90848
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:32

И сразу спасет несколько пенсионеров. Герой хренов
andretar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 56
З нами з: 27.11.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:12

" Папуліст" накраде собі, для чого йому пенсія...
bobo
 
Повідомлень: 243
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:03

Накопительная система в Украине работать не будет,даже Шмыгаль об этом знает.
Scotch
 
Повідомлень: 716
З нами з: 01.08.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dinozavrik, Igorten і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ми не можемо прожити без західних грошей - Зеленський 1, 2
R2 » П'ят 23 жов, 2020 12:04
11 412
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 жов, 2020 21:49
dinozavrik
В Україні побудують п'ять сучасних медмістечок – Зеленський
R2 » П'ят 23 жов, 2020 20:18
2 52
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 жов, 2020 21:23
alt402
Зеленський: Пенсіонери 80+ отримують досить великі гроші 1, 2
R2 » Чет 22 жов, 2020 16:48
15 888
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 жов, 2020 11:16
yuluk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.