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Зеленський прокоментував слова Шмигаля про те, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:32
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий відмовитися від президентської пенсії, якщо в країні будуть проблеми з їх виплатою і розміром.
Дивися повний текст Зеленський прокоментував слова Шмигаля про те, що Україна не зможе виплачувати пенсії через 15 років
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:32
И сразу спасет несколько пенсионеров. Герой хренов
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:12
" Папуліст" накраде собі, для чого йому пенсія...
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:03
Накопительная система в Украине работать не будет,даже Шмыгаль об этом знает.
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